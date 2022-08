Super League «Schwules Weggedrehe geht mir auf den Sack»: FCL-Goalie Müller irritiert mit homophober Aussage – und entschuldigt sich Ein Zitat von FCL-Torwart Marius Müller sorgte nach dem Spiel gegen St. Gallen für Wirbel. Zwei Tage später will der FCL nun die Wogen glätten.

Reagierte nach dem Spiel angefressen: FCL-Torhüter Marius Müller steht aufgrund einer homophoben Aussage in der Kritik. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

Nach dem 1:4 gegen St. Gallen liegen beim FCL die Nerven blank. Schuld ist nicht nur die Niederlage im Kybunpark, sondern auch eine Aussage von FCL-Goalie Marius Müller. Der 29-Jährige ging mit seinen Vordermännern hart ins Gericht und kritisierte die fehlende Kampfbereitschaft im Spiel.

Dabei vergriff er sich aber im Ton – dies ausgerechnet vor laufender Fernsehkamera. «Dieses schwule Weggedrehe geht mir tierisch auf den Sack», sagte der FCL-Schlussmann so ins Mikrofon von blue Sport. Diesen Begriff verwendete er auch beim Interview mit PilatusToday:

Quelle: PilatusToday

Die Reaktionen auf Twitter liessen daraufhin nicht lange auf sich warten. Sogleich häufte sich die Kritik an der Aussage von Müller. So schreibt ein User etwa «Homophobie hat keinen Platz. Auch in Luzern nicht». Eine weitere Twitter-Nutzerin tut es ihm gleich: «Das geht auch für mich als FCL-Fan garnicht». Ein anderer User findet: «Wir leben auch 2022 noch in einer Welt, in der schwul als abwertendes Wort verwendet wird.» Dies schmerze ihn als schwulen Mann besonders. Es seien «Dolchstösse im Magen».

Es gibt aber auch Fans, welche die Aussage verteidigen. So schreibt einer davon etwa, man müsse nach einer derart heftigen Niederlage «nicht alles auf die Goldwaage legen».

Der FCL selbst findet wiederum deutlichere Worte. So schreibt der Verein, dass er sich für die «beleidigende und homophobe Aussage» seines Torhüters entschuldigen möchte. Diese entspreche «weder den gelebten Werten des Klubs noch seiner Fans». Man werde dies innerhalb der Mannschaft nochmals thematisieren. Denn: «Der FCL bekennt sich ganz klar zu einer offenen und diversen Gesellschaft», so der Verein.

Stellungnahme des FC Luzern zur Aussage seines Torhüter Marius Müller nach dem Spiel gegen den FC St.Gallen 1879. pic.twitter.com/fMx1Wdxotu — FC Luzern (@FCL_1901) August 15, 2022

Auch Müller selbst brach sein Schweigen und äusserte sich nachträglich. Er schreibt am Montagmorgen in einer Instagram-Story: «Ergänzend zu meinem Club möchte ich mich für meine Aussage am Samstag nach dem Spiel entschuldigen. Diese war dumm und komplett deplatziert. Sie spiegelte weder meine Einstellung noch meine Werte, welche ich tagtäglich lebe.»

Nun erwarten wir, dass die @News_SFL und @Schaefer_SFL die entsprechenden Konsequenzen gegen den @FCL_1901 Spieler Marius #Müller zieht und entsprechende Sanktionen verhängt.



Lasst den Worten Taten folgen! https://t.co/6GW4BxarsJ pic.twitter.com/pS9i96zuK6 — Fans gemeinsam gegen Homophobie 🇨🇭 (@FggH_ch) August 15, 2022

Wie PilatusToday berichtet, gibt es für Müller clubintern keine Konsequenzen.

Update folgt...