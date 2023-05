Super League Verletzungshexe schlägt beim FCL zu: Goalgetter Dejan Sorgic muss die Saison vorzeitig beenden Die Hoffnungen waren recht gross, dass Dejan Sorgic am Sonntag (14.15 Uhr) im Duell um Platz 2 zu Hause gegen Lugano sein Comeback beim FC Luzern gibt. Daraus wird nichts: Der formstarke Mittelstürmer muss die Saison fünf Spieltage vor Schluss definitiv abschliessen.

Hier jubeln sie über ein Tor gegen Winterthur, am Sonntag werden beide dem FCL im Heimspiel gegen Lugano fehlen: Der verletzte Stürmer Dejan Sorgic (rechts) und der gesperrte Mittelfeldmann Nicky Beloko. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 24.07.2023)

Bittere Diagnose für Dejan Sorgic und den FCL: Bei Kontrolluntersuchungen Anfang Woche wurde beim besten Luzern-Stürmer ein doppelter Rippenbruch diagnostiziert. Der achtfache Liga-Torschütze hatte bereits nach dem Spiel gegen den FC Zürich erstmals über Oberkörperprobleme geklagt, die sich in den darauffolgenden Spielen verstärkt hatten.

Eine Ultraschalluntersuchung ergab nun die Diagnose eines doppelten Rippenbruchs bei Sorgic und damit das Saisonaus für den 33-Jährigen aus Ägeri, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.

Wird Asumah Abubakar begnadigt?

Wer Dejan Sorgic am Sonntag im wegweisenden Heimspiel gegen den FC Lugano ersetzt, ist die grosse Frage. Im letzten Match am vergangenen Sonntag beim neuen Meister YB (1:5) spielte der 20-jährige Lars Villiger in der Startelf. Für das FCL-Eigengewächs wurde in den Schlussminuten Benjamin Kimpioka eingewechselt.

Erhält gegen die zweitplatzierten Luganesi nun Asumah Abubakar eine neue Chance? Der Ex-Stürmer des FC Lugano und SC Kriens war zuletzt bei Trainer Mario Frick in Ungnade gefallen. Offenbar hatte sich der 25-Jährige nicht an Vorgaben gehalten.

Auch Leny Meyer fällt für den Rest der Saison aus

Doch nicht nur für Dejan Sorgic ist die Saison vorzeitig vorbei, auch der 18-jährige Linksverteidiger Leny Meyer wird frühestens erst in der kommenden Saison wieder für den FCL spielen können: Im Training erlitt der Sohn von Sportchef Remo Meyer eine Lendenwirbelverletzung. Genaue Diagnose: Knochenmarködem im Lendenwirbelbereich.

Weil auch auch noch Mittelfeld-Terrier Nicky Beloko aufgrund seiner zwölften gelben Karte, die er sich für ein hartes Foul in der Partie in Bern holte, mit einer Sperre im Heimspiel gegen Lugano ausfällt, ist der FCL derzeit personell geschwächt. Die Absenzen von Sorgic und Beloko wiegen beim Super-League-Dritten doch recht schwer.