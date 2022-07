Testspiel FCL besiegt CFC Genua – und erlebt Schrecksekunde um Dräger und Beloko Dank Toren von Joaquin Ardaiz und Ardon Jashari gewinnt der FC Luzern in Emmenbrücke eine Testpartie gegen den italienischen Serie-B-Klub CFC Genua mit 2:0 (1:0).

Der FC Luzern zeigt ein hervorragende letztes Testspiel vor dem Meisterschaftsstart am Samstag nächster Woche in Zürich gegen Meister FCZ. Heute Freitagmittag bezwingt die Mannschaft von Mario Frick den Serie-A-Absteiger CFC Genua im Gersag in Emmenbrücke 2:0.

Beide Mannschaften schenken sich nichts, trotz der Hitze entsteht ein intensiver Match mit vielen hart geführten Zweikämpfen. Vor allem der FCL lässt immer mal wieder spielerische Klasse aufblitzen. Samuele Campo schlägt präzise Pässe, lässt aber auch drei Torchancen (18./40./62.) aus.

Mohamed Dräger spielt die ersten 45 Minuten. Spielerisch ist seine Rückkehr ein Gewinn. Toll legt er in der 18. Minute für Campo auf, der aber am stark reagierenden Josep Martinez im Genua-Tor scheitert.

Joaquin Ardaiz schiesst sein erstes Tor im FCL-Dress. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Emmenbrücke, 9. Juli 2022)

Dräger und Beloko knallen ineinander

In der 26. Minute fliegt ein Flankenball hoch Richtung Strafraumkante, Nicky Beloko und Mo Dräger wollen beide volley abschliessen, knallen aber ineinander. Xamax-Neuzugang Beleko bleibt zwei Minuten liegen, fasst sich mit Schmerzen am Bein. Auch Dräger spürt den Schlag. Doch die beiden FCL-Profis haben Glück und können weiter spielen.

In der 40. Minute zeigt Joaquin Ardaiz erstmals im blau-weissen Dress, dass er auch ein Schnellzug ist. Der 23-jährige Uruguayer läuft an den Genua-Verteidigern vorbei, als ob sie gar nicht da sind. Der Querpass auf Asumah Abubakar wird von einem Gegner abgelenkt, der Stürmer legt zurück auf Campo, dessen Schuss übers Tor fliegt.

Kurz vor der Pause flankt Beloko zentimetergenau auf den Kopf von Ardaiz, der im Stil eines Goalgetters zum 1:0 (43.) einköpfelt. Der erste Treffer des Südamerikaners für den FCL – und eine erstklassige Kombination zweier Neuzugänge. Notabene aus der Challenge League.

In der 71. Minute nützt Ardon Jashari einen Fehler in der Abwehr der Italiener zum 2:0 aus. Der 19-jährige Baarer trägt übrigens erstmals die Captainbinde bei den FCL-Profis.

Telegramm

Luzern – CFC Genua 2:0 (1:0)

Gersag, Emmenbrücke. – 50 Zuschauer (unter Ausschluss der Öffentlichkeit). – SR Sanli.

Tore: 43. Ardaiz (Beloko) 1:0. 71. Jashari 2:0.

Luzern: Müller; Dorn, Burch, Simani, Frydek; Dräger (46. Ndiaye), Beloko (71. Rupp), Jashari, Abubakar (68. Schürpf); Campo; Ardaiz (49. Toggenburger).

CFC Genua, 1. Halbzeit: artinez; Candela, Bani, Vogliacco, Czyborra; Portanova, Lipani, Badeli, Besaggio; Coda, Favilli.

CFC Genua, 2. Halbzeit: Semper; Cassata, Ilsanker, Bani, Czyborra (66. Sabelli); Jagiello, Masini, Melegoni, Fini; Kallon, Coda (66. Favilli).

Bemerkung: Verwarnung: 80. Jashari (Foul).