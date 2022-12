Testspiel FCL spielt gegen das deutsche Spitzenteam SC Freiburg 2:2 unentschieden Der FC Luzern schlägt sich im Testspiel gegen den Bundesliga-Zweiten SC Freiburg gut: Für die Mannschaft von Mario Frick treffen Max Meyer und Ismajl Beka zur 2:0-Führung. Am Ende lautet das Skore 2:2.

Komplizierter Job für den Luzerner Severin Ottiger (links) gegen den schnellen Freiburger Angreifer Kevin Schade. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Freiburg, 9. Dezember 2022)

Zum Wiedersehen umarmt Freiburg-Trainer Christian Streich seinen Luzerner Kollegen Mario Frick. Der FCL-Trainer erklärt später, warum er den legendären und beliebten Bundesliga-Coach kennt: «Im Jahr 2018 konnte ich eine einwöchige Stage für die Uefa-Pro-Lizenz bei ihm und dem SC Freiburg machen. Meine Kollegen und ich konnten viel von Christian und seiner Arbeitsweise profitieren. Trotz der Erfolge ist er sehr sympathisch und bodenständig geblieben.» Frick bestätigt: «Er ist eine Trainerlegende.»

Auf dem Spielfeld schenken die Schützlinge von Frick den Bundesliga-Tabellenzweiten von Streich aber nichts. Die Luzerner gehen in der 20. Minute durch den Ex-Schalker Max Meyer 1:0 in Führung. Nur acht Minuten später köpfelt Ismajl Beka einen Eckball von Max Meyer sogar zum 2:0 (28.) der Innerschweizer ein.

Freiburgs 1:2-Anschlusstreffer in der 37. Minute durch Lucas Höler geht ziemlich sicher eine Abseitsposition von Passgeber Kevin Schade voraus. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck gibt den Treffer, obwohl sein Assistent mit der Fahne ein Offside der Süddeutschen anzeigt.

Im zweiten Durchgang wechseln beide Teams. Die Gastgeber spielen grösstenteils mit Spielern der U23 aus der 3. Liga. Auch Frick wechselt im Verlauf der zweiten Halbzeit auf allen Positionen neue Profis ein. In der 80. Minute erzielt Maximilian Breunig das Tor für Freiburg zum 2:2-Endstand.

Der Luzerner Angreifer Pascal Schürpf (rechts) gegen Freiburg-Abwehrmann Manuel Gulde. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Freiburg, 9. Dezember 2022)

FCL-Coach Mario Frick ist mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als nur zufrieden:

«Wir haben gezeigt, dass wir gegen einen starken Gegner mithalten können. Das war ein sehr gutes Testspiel.»

Besonders erfreut ist der Liechtensteiner über das Mithalten in Sachen Tempo, dem taktischen Verhalten und den Gegenstossmöglichkeiten seines Teams. «Im Vergleich zum Test vom Mittwoch gegen GC haben wir uns deutlich gesteigert», findet Frick.

Lob gibt's übrigens auch von Christian Streich. Der Mann, der den SC Freiburg seit elf Jahren trainiert und damit dienstältester Coach der Bundesliga ist, sagt:

«Luzern ist ein Schweizer Erstligist, das hat man gesehen, die haben ihre Sache gut gemacht.»

Prominente Abwesende bei Freiburg und Luzern – Dräger schaut zu

Dem SC Freiburg fehlt in dieser Testpartie eine grössere Anzahl von Leistungsträgern: Die WM-Teilnehmer Christian Günter, Matthias Ginter (beide Deutschland), Ritsu Doan (Japan), Woojeong Jeong (Südkorea) und Daniel-Kofi Kyereh (Ghana) sowie die zuletzt in Länderspielen engagierten Vincenzo Grifo (Italien) und Michael Gregoritsch (Österreich) und der deutsche Nachwuchs-Internationale Robert Wagner.

Auf Luzerner Seite fehlen die WM-Fahrer Ardon Jashari (die Schweiz) und Mohamed Dräger (Tunesien). Dräger, der in Freiburg wohnt, schaut sich die Partie vor Ort an. Zu seiner an der WM gegen Australien erlittenen Verletzung sagt er:

«Es braucht Zeit, bis mein Rücken wieder richtig belastbar ist.»

Die nächste Testpartie absolviert der FC Luzern am kommenden Freitag (16.00 Uhr) auswärts gegen den VfB Stuttgart.