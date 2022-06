Testspiel in Schruns FCL gewinnt Testspiel gegen österreichischen Bundesliga-Klub Altach 1:0 Der FC Luzern ist auch in seinem zweiten Testmatch erfolgreich: Im Trainingslager in Schruns siegt die Mannschaft von Mario Frick gegen den SCR Altach 1:0. Torschütze für die Gäste aus der Innerschweiz ist Captain Christian Gentner.

Im Rahmen des Luzerner Trainingslagers spielt der FCL in Schruns gegen den österreichischen Bundesligisten SCR Altach. Bei den Vorarlbergern steht erstmals Miroslav Klose an der Seitenlinie. Für den deutschen Weltmeister von 2014 und WM-Rekordtorschützen (16 Treffer in 24 Partien) ist Altach die erste Profitrainerstation.

Mittelfeldspieler Christian Gentner hat den FC Luzern im Testspiel gegen den SCR Altach 1:0 in Führung geschossen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Neuer Sturmtank Ardaiz sitzt mit Sportchef Meyer im Publikum

Auch beim FC Luzern kommt es zu einer Premiere: Neuzugang Joaquin Ardaiz sitzt neben Sportchef Remo Meyer direkt neben den Ersatzspielern der Innerschweizer auf einer Zuschauerrampe. Der 23-jährige Stürmer aus Uruguay unterschrieb erst am Samstagmorgen einen Vertrag beim FCL bis Sommer 2025. Ardaiz wechselte von Barrage-Gegner FC Schaffhausen zum Zentralschweizer Fussball-Aushängeschild.

Kommen wir zum zweiten Testspiel der Luzerner in dieser Saisonvorbereitung (den ersten Match hatte der FCL in Eich gegen Aufsteiger Winterthur 2:1 gewonnen): Nach einem längeren Abtasten nimmt der FCL das Spieldiktat nach einer halben Stunde immer mehr in die Hand. In der 34. Minute trifft Captain Christian Gentner nach einer präzisen Vorlage von Martin Frydek zum 1:0 der Gästemannschaft.

Die zweite Halbzeit läuft noch nicht lange, da fehlt dem leicht abgefälschten Schuss des eingewechselten Samuele Campo wenig, um zum 2:0 im Netz zu landen. Doch Altach-Torhüter Jakob Odehnal kann den Ball behändigen.

Marius Müller zeigt sein Können

Die erste gefährliche Aktion der Österreicher ist eine Doppelchance in der 59. Minute: Auf einen Corner kommt der kopfballstarke Stürmer Atdhe Nuhiu mit seinem Haupt zum Abschluss, Marius Müller glänzt im Tor, den Nachschuss verzieht Stefan Haudum nur um wenige Zentimeter.

Einen Super-Reflex packt Marius «Mülli» Müller in der 78. Minute gegen Thomas Baldauf aus: Der 18-jährige Altacher bringt seinen Schuss aus wenigen Metern nicht am zehn Jahre älteren FCL-Keeper vorbei. Der Rückhalt im Tor beweist zudem sein Fähigkeiten als Passgeber: Ein langer Ball von Müller auf Varol Tasar kommt ideal bei der Nummer 16 an, die in der zweiten Halbzeit zuerst neben Pascal Schürpf und später neben dem 18-jährigen Nando Toggenburger im Sturm zum Einsatz kommt.

Krankheitsbedingt bleibt Dejan Sorgic im Hotel. Noch nicht beim Team sind ausserdem Innenverteidiger Marco Burch und Rechtsverteidiger Mohamed Dräger. Beide weilen nach Nationalteam-Einsätzen noch in den Ferien.

Telegramm

Altach – Luzern 0:1 (0:1)

Fussballstadion Schruns. – 600 Zuschauer. – SR Rigger.

Tor: 34. Gentner (Frydek) 0:1.

Luzern, 1. Halbzeit: Vasic; Dorn, Jaquez, Simani, Frydek; Emini; Alabi, Gentner; Ronaldo Dantas Fernandes; Ndiaye, Abubakar.

Luzern, 2. Halbzeit: Müller; Ottiger, Izmirlioglu, Balaruban, Meyer; Jashari; Dorn (60. Toggenburger), Rupp; Campo; Tasar, Schürpf.

Bemerkungen: Luzern ohne Sorgic (krank), Burch (Ferien nach WM-Qualifikation mit U21-Nationalteam) und Dräger (Ferien nach Länderspielen mit Tunesien), Wehrmann (nicht im Trainingslager, offiziell krank gemeldet).

*** komplettes Telegramm und Stimmen folgen später ***