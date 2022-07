Testspiel und Fantag Umtriebiger FCL am Wochenende: «Play for Peace» gegen Champions-League-Qualifikant Dynamo Kiew und Saisoneröffnung Am Samstag (18 Uhr) trifft die Luzerner Mannschaft von Mario Frick im Gersag in Emmenbrücke auf Dynamo Kiew. Dieser Match steht unter dem Motto «Play for Peace». Am Sonntag folgt nach zwei Jahren Unterbruch die erste Saisoneröffnung in und um die Swisspor-Arena.

Vor fast genau einem Jahr traf der FC Luzern auf Dynamo Kiew in der Swisspor-Arena: Pascal Schürpf (links) im Luftduell gegen Mykola Schaparenko. Die Partie endete 3:3-Unentschieden. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 7. Juli 2021)

Zuerst zum Testmatch gegen Dynamo Kiew: Weder der FC Luzern noch der Stadionbetreiber FC Emmenbrücke sind für die Organisation des «Play for Peace» zuständig. Verantwortlich für den Anlass zeichnet die Firma Matchworld Group. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Chexbres am Genfersee im Kanton Waadt.

Etwas Spezielles sei die Begegnung mit dem ukrainischen Rekordmeister für die Protagonisten allemal: «Dieses Spiel ist auf jeden Fall etwas Besonderes, ist doch das Bewusstsein vorhanden, wie die Situation vor Ort in der Ukraine ist. Vielleicht kann man mit diesem Fussballspiel dafür sorgen, dass die geflüchteten Ukrainer in der Schweiz, aber auch diejenigen Menschen, welche das Spiel im Livestream oder am TV schauen werden, zumindest für 90 Minuten etwas Ablenkung von den Ereignissen finden», sagt FCL-Medienchef Markus Krienbühl.

Premiere von Königstransfer Ardaiz beim FC Luzern

Joaquin Ardaiz gibt gegen Dynamo Kiew seinen Einstand bei den Innerschweizern. Der neue Stürmer aus Uruguay sagt, er habe konditionell aufgeholt und fühle sich fit.

«Ich bin glücklich, kann ich zum ersten Mal mit den Jungs spielen. Auch wenn es nur ein Testspiel ist, will ich mit Luzern gewinnen.»

Bis jetzt hat man Joaquin Ardaiz beim FC Luzern nur im Training gesehen. Am Samstag absolviert er seinen ersten Match im Dress der Innerschweizer. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 7. Juli 2022)

FCL-Coach Mario Frick sagte am vergangenen Samstag nach dem Testmatch gegen Vaduz, dass der 23-jährige Ardaiz im Ausdauerbereich noch aufholen müsse. Darum standen während dieser Trainingswoche Basisläufe auf dem Programm des nominell stärksten Neuzugangs. Diese hatten die anderen Spieler bereits hinter sich. Frick stellte zudem fest:

«Mit Dynamo Kiew wartet ein Gegner von einem anderen Format auf uns, die Ukrainer stehen in der Champions-League-Qualifikation. Das ist ein wichtiger Testmatch, und Joaquin Ardaiz wird erstmals für den FC Luzern auflaufen.»

Der Liechtensteiner Frick betont zwar immer, dass die Ergebnisse der Testkicks nur zweitrangig seien. Trotzdem lässt sich die bisherige Siegesserie sehen – alle drei Vorbereitungspartien wurden von den Luzernern gewonnen: Mit 2:1 gegen Super-League-Aufsteiger Winterthur in Eich, mit 1:0 gegen Österreich-Bundesligist Altach in Schruns und gleich mit 4:1 gegen Challenge-League-Vertreter Vaduz in Grosswangen.

Kids-Training, Autogrammstunde und Team-Präsentation mit neuen Trikots

Von einem «Anlass für die ganze FCL-Familie» schreibt der Verein zur Saisoneröffnung am Sonntag. Von 10 bis 17.30 Uhr wird für Unterhaltung und Aktivitäten in der Vorzone gesorgt. Um 11 Uhr findet das LUKB-Kids-Training mit den Luzern-Profis statt. Um 14 Uhr präsentiert die Mannschaft die neuen Heim- und Auswärtstrikots (online bereits veröffentlicht unter fcl.ch). Um 15.15 Uhr ist die beliebte LZ-Autogrammstunde. Der FCL erwartet zwischen 2000 und 2500 Besuchern an diesem Comeback der blau-weissen Saisoneröffnung.