Thomas Häberli geht mit dem FCL an die Fasnacht Ein Teamevent soll die Luzerner Fussballer mehr zusammenschweissen für die grosse Herausforderung vom Mittwoch (18 Uhr, SRF zwei). Dann kommt nämlich Leader YB mit Ex-FCL-Coach Gerardo Seoane zum Cup-Viertelfinal in die Swisspor-Arena. Daniel Wyrsch

Trainer Thomas Häberli hat nach dem 3:1 in Zürich gegen GC gut lachen - es ist

sein erster Sieg mit dem FCL. (Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 2. März 2019))

Der neue Luzern-Trainer Thomas Häberli (44) ist bereits auf den Spuren von Gerardo Seoane (40): Nach zwei Spielen an der Seitenlinie hat Häberli den gleichen Punkteschnitt wie der aktuelle Trainer der Young Boys mit Luzern hatte – 2,0.

Die Erwartungen an den Ballwiler Häberli darf man nach dem 3:1-Sieg gegen Schlusslicht GC und dem 1:1 gegen den FCZ, der sich im Cup gegen Kriens schwer tat, nicht allzu hoch treiben. Was Seoane vor einem Jahr mit dem FCL leistete, wird kaum zu wiederholen sein. 34 Punkte aus 17 Spielen, Sprung von Platz 9 auf 3. Der qualitativ grösste Unterschied im Kader besteht auf der Torhüterposition: Jonas Omlin (jetzt Basel) hielt für den FCL Schüsse, auf die David Zibung und Mirko Salvi nicht reagieren.

Möglicherweise trifft der FCL Fasnachtsfan Seoane

Hinsichtlich Zusammenhalt in der Mannschaft arbeitet Häberli ähnlich wie der gebürtige Rothenburger Seoane: Wie vor Jahresfrist Seoane geht Häberli am Montag mit dem Team an die Fasnacht in Luzern. Nach dem gemeinsamen Mittagessen schauen sie zusammen den Wey-Umzug. Vielleicht treffen sie Seoane. Am Mittwoch ist dieser sicher in Luzern: fürs Cupspiel mit YB.