Uhrencup: Zweiter FCL-Gegner und der Spielplan sind bekannt – Tickets gibt's ab Freitag Im Juli trifft der FC Luzern in Biel am Uhrencup auf zwei europäische Top-Klubs: Crystal Palace FC aus der englischen Premier League und Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga. Tickets gibt's ab Freitag schon ab 10 Franken.

(jwe) Der FC Luzern kann sich im Juli am Uhrencup mit zwei absoluten Top-Mannschaften messen. Am Dienstag, 9. Juli, kommt es zum Duell mit dem englischen Vertreter Crystal Palace. Das Team wird vom ehemaligen Schweizer Nati-Trainer Roy Hodgson trainiert und hat die Saison in der Premier League mit dem 12. Platz im Mittelfeld der Tabelle abgeschlossen.

Am Freitag, 12. Juli, spielen die Innerschweizer gegen Eintracht Frankfurt. Der Bundesligist mit dem letztjährigen YB-Meistertrainer Adi Hütter sorgte diese Saison in der Europa League für Furore.

Die beiden Spiele finden in der Tissot-Arena in Biel statt und werden jeweils um 20 Uhr angepfiffen. Tickets gibt's ab morgen Freitagmittag, 23. Mai, ab 10 Franken via Starticket.