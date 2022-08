Umfrage «Mit dieser Mannschaft 9-10»: Auf diesem Tabellenplatz sehen unsere Leserinnen und Leser den FCL und seine Konkurrenten Vor knapp zwei Wochen haben wir unsere Leser nach ihrer Meinung zur laufenden Super-League-Saison gefragt – nun ist klar, auf welchem Platz sie den FCL und seine Konkurrenten sehen.

In dieser Saison gibt es beim FCL einiges zu feiern – zumindest wenn es nach unseren Leserinnen und Lesern geht. Bild: Martin Meienberger

/Freshfocus

«Unser Ziel ist es, den seit Januar eingeschlagenen Weg weiterzugehen», sagte FCL-Präsident Stefan Wolf Mitte Juli. Doch einen konkreten Tabellenplatz wollte an der Saisoneröffnungsmedienkonferenz niemand beim FCL nennen. Anders sieht das bei unseren Leserinnen und Lesern aus.

Vor knapp zwei Wochen haben wir sie nämlich nach ihren Tipps zur laufenden Super-League-Saison gefragt – rund 730 von ihnen sind dem Aufruf gefolgt und haben jeder Mannschaft einen Tabellenplatz zugewiesen.

Dabei ist klar: Der FCL soll gemäss ihrer Einschätzung in der vorderen Tabellenhälfte landen. So sehen rund 21 Prozent den Verein auf dem vierten Platz. Doch das Resultat ist äusserst knapp – denn rund 20 Prozent glauben auch an einen Saisonabschluss auf dem fünften Rang.

In den Kommentaren auf Social Media gab dabei vor allem das Kader zu reden. «Hoffentlich geschieht auf jeder Linie noch etwas. Im Sturm müssen noch zwei Stürmer kommen!», schreibt etwa ein Leser. Prognosen könne man daher erst nach allfälligen Last-Minute-Transfers wagen.

«Mit dieser Mannschaft, wenn keine wirklichen Verstärkungen kommen, 9 – 10», kommentiert derweil ein anderer Leser. Doch dass Luzern sich angeblich zu wenig verstärkt hat, finden nicht alle. «Für diese Liga reicht das mindestens auf Platz 2!», meinte ein anderer Leser. Das Publikum vertraut dabei vor allem auf den Goalie. «Der Marius Müller hält und hält, braucht euch keine Sorgen zu machen», so das weitere Votum eines Lesers.

Für Meister FCZ sieht es gemäss ihrer Prognose schlecht aus

Besonders freuen darf sich gemäss Einschätzung unserer Leser übrigens die Konkurrenz aus Bern. Beeindruckende 81 Prozent tippen auf einen Triumphzug von YB. Knapp die Hälfte der Abstimmenden weisen dem FCB wiederum den zweiten Platz zu. Bitter wird es für den amtierenden Meister FCZ: 23 Prozent sehen ihn nur noch auf dem vierten Platz. Doch auch Lugano könnte gemäss den Prognosen dort landen – daran glauben zumindest 25 Prozent der Leser.

Weiter hinten sollen derweil St. Gallen, Servette und Sion landen. Weniger rosig sieht es auch für Rekordmeister GC und Aufsteiger Winterthur aus. Knapp 40 Prozent beziehungsweise 48 Prozent sehen die Vereine aus dem Kanton Zürich auf dem letzten Platz. Die detaillierten Abstimmungsresultate finden Sie hier.

Nebst unseren Leserinnen und Lesern haben wir zudem auch FCL-Experte Daniel Wyrsch nach seiner Meinung gefragt. Zum Vergleich:

Doch nicht nur Luzern hat sich an der Abstimmung beteiligt – die Tipps der Sportredaktionen aus Aarau, St. Gallen und Basel finden Sie hier.

Noch mehr Menschen haben übrigens in untenstehender Opinary-Umfrage abgestimmt – über 2800 Menschen liessen sich bisher zu einer Prognose hinreissen. Auch hier steht fest: Fast die Hälfte sieht den FCL in dieser Saison im Mittelfeld.

Doch klar ist nach dem soliden Saisonauftakt gegen Meister FCZ auch, dass der FCL bereit ist. «Die Mannschaft ist extrem hungrig. Man spürt die Euphorie, dass der Druck nach der Barrage weg ist», sagt Trainer Mario Frick.