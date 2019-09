«Wir müssen die Fehler abstellen» – Fussballmagazin «Einwurf» mit Marvin Schulz vor dem FCL-Heimspiel gegen YB

Der FC Luzern spielt am Sonntag (16 Uhr) in der Super League in der Swissporarena gegen die Young Boys aus Bern. Radio Pilatus Sportchef Philipp Breit im Gespräch mit FCL-Spieler Marvin Schulz.