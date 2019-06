Unvergessliche FCL-Titelfeier vor 30 Jahren – einmalige Luzerner Meister-Euphorie

Wer am 10. Juni 1989 auf der Allmend dabei war, der kann sich daran erinnern, als ob es erst gewesen wäre. Bereits um 15 Uhr waren wir im Stadion auf der grossen Stehrampe, fünf Stunden (!) vor dem Anpfiff war sie sehr gut besetzt. Unten auf dem Rasen sorgten die «Happy Pipers» mit ihren Dudelsäcken für schottische Stimmung in strömendem Regen. Beim Einwärmen wurden die Spielernamen skandiert. Ich erinnere mich, wie Roger Wehrli lächelnd zurückwinkte. Die Vorfreude aufs Spiel war riesig.

Der FCL brauchte gegen Servette mit «Kalle» Rummenigge und Lucien Favre einen Sieg (damals zwei Punkte!), um im letzten Heimspiel der Finalrunde Meister zu ­werden. Nach Jürgen Mohrs Tor in der 60. Minute war der Titeltraum nahe, Weltstar Rummenigge liess aber mit einem Fallrückzieher an den Pfosten alle nochmals zittern. Goalie Roger Tschudin blieb am Ende unbezwungen, Luzern errang den vierten 1:0-Sieg in Serie, Tausende von weissen und blauen Ballonen wurden geschwenkt, der bereitstehende Meisterpokal blieb in der Innerschweiz. Und Hansi Burri sprintete mit diesem über den Rasen direkt vor die Gegentribüne und die Fans. Mit feuchten Augen feierten wir Meistertrainer Rausch: «Friedel, Friedel!» Und: «Friedel, wir danken dir!» Das anschliessende Feuerwerk war dagegen eine Abkühlung.

In den Festzelten ging’s für mich bis 3 Uhr weiter. Die schönsten zwölf Stunden auf der Allmend «FCL, olé, olé!». Unauslöschliche Erinnerungen. (dw)