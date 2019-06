Valeriane Gvilia wechselt vom FCL zu Legia Warschau

Gvilia spürt nicht das nötige Interesse des FCL: «Ich will Luzern verlassen»

Valeriane Gvilia (24) hat in Luzern zwar noch einen Einjahresvertrag bis zum Ende der neuen Saison. Aber es scheint, dass der technisch versierte Mittelfeldspieler, der in der Rückrunde an Górnik Zabrze ausgeliehen war, nicht in die Innerschweiz zurückkehrt.