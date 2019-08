Video

Erteilt Espanyol Barcelona dem FC Luzern eine Lektion? Die Analyse unserer Experten im Fussballmagazin «Einwurf»

Der FC Luzern spielt am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa-League-Qualifikation zuhause gegen Espanyol Barcelona und am Sonntag (16 Uhr) in der Super League gegen den FC Thun. Unsere Experten Daniel Wyrsch und Philipp Breit analysieren die Ausgangslage.