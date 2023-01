ZÄME MEH ALS 52% 500'000 Franken für die umstrittenen Aktien: FCL-Fans treffen die Familie Alpstaeg und machen ein Angebot Am Mittwochabend haben sich Fanvertreter des FC Luzern mit der Familie Alpstaeg getroffen. Im Zentrum standen die umstrittenen Stierli-Aktien. Obwohl kein Ergebnis erzielt wurde, soll der Kontakt aufrechterhalten werden – unter bestimmten Bedingungen.

Auf Initiative von Alt Stadtrat Ruedi Meier und Rosie Bitterli, Verwaltungsrätin der Stadion Luzern AG, kam es am Mittwochabend zum ersten Gespräch zwischen Fans des FC Luzern und der Familie Alpstaeg. Meier und Bitterli moderierten das Treffen, an dem neben Vertretern der Gruppe «Zäme meh als 52%» und Bernhard Alpstaeg auch dessen Tochter Giulia und Sprecher Sacha Wigdorovits teilnahmen.

Vertreter der Gruppierung «Zäme meh als 52 Prozent» trafen sich am Mittwochabend mit der Familie Alpstaeg. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Gemäss Mitteilung, die die Fangruppe am späten Mittwochabend verschickte, hätten die Vertreter Alpstaeg im Rahmen des Gesprächs ein Angebot gemacht. So erklärten sie sich bereit, die Aktien, deren Eigentümer strittig ist und die Alpsteag zum umstrittenen Mehrheitsaktionär machen, für 500'000 Franken zu übernehmen – der Preis, für den Alpstaeg 2015 die Aktien Walter Stierli abgekauft hatte. Die Aktien möchten sie «breit gestreut im FCL-Publikum platzieren». Unter Umständen hätten sich die Fans bei Annahme auch vorstellen können, eine Wahl Giulia Alpstaegs in den Verwaltungsrat zu unterstützen. Trotzdem: Die Familie Alpstaeg lehnte das Angebot ab.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, hätte die Annahme gemäss den Fans eine Lösung im Sinne des FCL ermöglicht, ohne Bernhard Alpstaeg finanzielle Verluste zu bescheren. Sie erinnerten an Aussagen im Interview mit dieser Zeitung, wonach er mit dem FCL kein Geld verdienen, aber auch keines verlieren möchte.

So ging der Abend schlussendlich ohne Ergebnis zu Ende. Trotzdem sei das Gespräch «sachlich und konstruktiv» verlaufen. Alpstaeg habe seine Sicht der Dinge aufgezeigt, aber nicht alle Fragen überzeugend beantworten können. Für die Fanvertreter nach wie vor unklar ist, wie es zum Verkauf der Stierli-Aktien kam, und auch die Kritik an Sportchef Remo Meyer sei nach wie vor «wenig greifbar».

Zwar haben die Teilnehmenden vereinbart, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Die Bereitschaft der Fans, zur Lösung des Konflikts beizutragen, machen diese aber von drei Bedingungen abhängig. So soll das Mehrheitsaktionärsmodell abgeschafft werden, der Verwaltungsrat nach Kompetenzen zusammengesetzt bleiben und die Mitwirkungsmöglichkeiten der FCL-Basis gestärkt werden. «Diese drei Kernanliegen sind mit über 19‘000 Unterstützerinnen und Unterstützern in der FCL-Familie enorm breit abgestützt, weshalb inhaltliche Abstriche für die Fanvertreter nicht in Frage kommen.» (sig)