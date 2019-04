Video Zum 30-Jahre-Jubiläum: Retro-Trikot aus der FCL-Meistersaison im Fanshop erhältlich Am Samstag spielen die Luzerner gegen Thun in den Trikots der Meistersaison 1988/89. Die Shirts sind nun auch im FCL-Fanshop zu kaufen.

(pd/jwe) 30 Jahre ist es her, als der FCL zum bisher einzigen Mal Schweizer Fussballmeister wurde. Das Heimspiel gegen den FC Thun bestreiten die Innerschweizer darum in Retro-Shirt aus der Meistersaison. So sieht das aus:

(Bild: FC Luzern)

Das legendäre «Siehe LNN»-Shirt ist auch ab sofort im FCL-Fanshop (Telefon: 0848'317'000 oder auch per E-Mail fanshop@fcl.ch) erhältlich. Kostenpunkt: 65 Franken inkl. Bedruckung. Lieferfrist: zwei Wochen.