Cupfinal Der Schiedsrichter für Bern ist nominiert – Urs Schnyder leitet den Cupfinal Mit der Leitung der Partie zwischen dem FC Lugano und dem FC St.Gallen im Stadion Wankdorf in Bern wurde Urs Schnyder betraut. Der Cupfinal wird am Sonntag, 15. Mai, ausgetragen.

Mit Urs Schnyder leitet ein routinierter Schiedsrichter den Cupfinal. Martin Meienberger/Freshfocus

Der 36-jährige Luzerner, der seit Anfang 2018 Fifa-Status hat und in der zweithöchsten Kategorie geführt wird, erhält Unterstützung der Assistenten Marco und Benjamin Zürcher.

Als vierter Offizieller steht Stefan Horisberger im Einsatz, als Ersatzassistent Mirco Bürgi. In Volketswil kontrollieren die beiden Videoschiedsrichter Esther Staubli und Alessandro Dudic das Geschehen an den Bildschirmen.

Dies teilte der Schweizerische Fussballverband (SFV) am Dienstag mit.

Schnyder leitete schon 110-Super-League-Partien

Schnyder pfiff seit seinem Debüt in der Super League im März 2015 mehr als 200 Partien in den höchsten beiden Schweizer Ligen: Über 110 in der Super League, dazu kommen 22 Spiele im Schweizer Cup. Zudem wurde er 2021/22 von der Uefa unter anderem in der Qualifikation der Champions League sowie in der Europa Conference League eingesetzt. (pd)