Alles aus: Bei Barnettas letztem Spiel fehlt dem FC St.Gallen ein einziges Tor für die Europa League Die Gruppenphase der Europa League lag auf dem Silbertablett bereit für den FC St.Gallen. Die Ostschweizer können von den Ausrutschern Luzerns und Luganos aber nicht profitieren und beenden die Saison auf Platz 6. Daniel Walt

Im Letzigrund absolvierte Tranquillo Barnetta sein allerletztes Spiel. (Bild: Keystone)

Die Tore

0:1, 16. Minute, Jérémy Guillemenot: Nach einem wunderbaren Angriff der St.Galler kommt Jérémy Guillemenot aus halbrechter Position zum Abschluss. Der Westschweizer lässt Yanick Brecher im FCZ-Tor mit einem Schlenzer keine Chance.

Nach einem wunderbaren Angriff der St.Galler kommt Jérémy Guillemenot aus halbrechter Position zum Abschluss. Der Westschweizer lässt Yanick Brecher im FCZ-Tor mit einem Schlenzer keine Chance. 1:1, 50. Minute, Salim Khelifi: Eine Flanke des FCZ wird weiter und weiter. Am hinteren Pfosten entwischt Salim Khelifi seinem Gegenspieler Andreas Wittwer und lässt Stojanovic keine Chance.

Die Spiel-Analyse

Beide Mannschaften wollen ihren Fans zum Saisonabschluss etwas bieten. So ergibt sich vor 12'013 Zuschauern eine attraktive Partie mit zahlreichen Torchancen. Die erste gehört dem FC Zürich, wird aber von Dejan Stojanovic vereitelt. Der St.Galler Goalie wird später noch eine weitere Grosschance des Heimclubs mit einer Glanzparade zunichte machen.

Bei St.Gallen sticht in der ersten Halbzeit insbesondere Dereck Kutesa hervor, der viel Zug zum Tor hat. Generell stehen die Ostschweizer in der Defensive zumeist sicher, tragen Sorge zum Ball und zeigen ein gefälliges Spiel gegen vorne. Ein Musterangriff führt in der 16. Minute zur Führung: Nach einer wunderbaren Ballstafette, an der unter anderem Kutesa und Ashimeru beteiligt sind, lanciert Barnetta auf halbrechts Jérémy Guillemenot. Der Westschweizer umspielt seinen Gegner und trifft mit einem perfekten Schlenzer.

Noch schöner als der Treffer: Aufgrund der Spielstände auf den anderen Plätzen sind die Espen ab diesem Moment für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Bloss ein paar Minuten vor der Pause rutschen sie in der Blitztabelle kurzzeitig auf Platz 4 ab: Lugano trifft gegen GC. Weil der Tabellenletzte im Cornaredo aber postwendend ausgleicht und Luzern gegen YB zurückliegt, heisst es nach 45 Minuten: Der FC St.Gallen beendet die Saison auf Platz 3 und ist fix in der Gruppenphase der Europa League dabei.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Dämpfer für die St.Galler, und zwar noch vor dem ersten gespielten Pass: St.Gallen rutscht auf Platz 4 ab, weil Lugano gegen GC wieder führt. Nur ein paar Minuten später verschlechtern sich die Karten der Ostschweizer im Kampf um Europa weiter: Der FC Zürich gleicht aus, nachdem Andreas Wittwer seinen Gegenspieler aus den Augen verloren hat. Somit liegen die St.Galler aktuell nur noch auf Platz 5, wären aber immer noch in der Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League.

In der Folge überstürzen sich die Ereignisse. Allerdings nicht im Letzigrund, sondern auf den anderen Plätzen. Alles läuft für den FC St.Gallen: Weil Luzern bei YB untergeht und Lugano gegen GC maximal das Unentschieden halten kann, würde den Ostschweizern ein einziges Tor genügen, um auf Platz 3 vorzustossen. Von St.Gallen kommt in Umgang 2 vorerst aber viel zu wenig. Trainer Zeidler treibt seine Mannen aus der Coachingzone zwar unablässig an, die Ostschweizer kommen aber nur noch zu wenigen Chancen. Die beste von ihnen, eine hundertprozentige, vergibt Ashimeru, der nach 87 Minuten aus kurzer Distanz danebenzielt. Als auch Nuhus Abschluss in der Nachspielzeit darübergeht, ist klar: St.Gallen beendet die Saison nur auf Platz 6. Direkt für die Europa League qualifiziert ist Lugano, die Qualifikation für die Europa League erreicht haben Lugano und Thun.

Der Beste

Dereck Kutesa. Wie schon gegen YB zeigt er eine starke Partie. In der ersten Halbzeit läuft praktisch jeder Angriff über ihn. Kutesa ist ballsicher und beweist viel Zug gegen vorne. Nach der Pause gelingt ihm dann bis zur Auswechslung nach etwas mehr als einer Stunde nicht mehr viel.

Der Schlechteste

Majeed Ashimeru. In seinem letzten Spiel für Grünweiss zeigt der Ghanaer praktisch nichts von dem, was ihn eigentlich so stark macht. Eine sehr diskrete Abschiedsvorstellung Ashimerus, der überdies kurz vor Schluss noch eine Hundertprozentige vergibt. SRF-Kommentator Sascha Ruefer bezeichnet Ashimerus Abschluss prompt als «3-Millionen-Fehlschuss».

Die Fans

Am Mittwoch verabschiedeten die St.Galler Anhänger Tranquillo Barnetta mit einer wunderbaren Choreographie. Drei Tage später machen die FCZ-Fans dasselbe mit Clublegende Alain Nef, der seine Karriere ebenfalls beendet:

Auch die St.Galler Anhänger, die zahlreich nach Zürich gereist sind, sorgen für eine prächtige Stimmung, wobei sie sich vom Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände auch durch mehrmalige Durchsagen nicht abhalten lassen:

Die Karikatur

Das war sie jetzt also, die allerletzte Partie der Karriere von Tranquillo Barnetta. Unser Karikaturist Tom Werner sieht seinen Abschied so:

Die Reaktionen

