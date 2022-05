FC St.Gallen Lukas Görtler nach dem 1:4: «Die Niederlage wird uns nicht gross beeinflussen. Wichtig ist, dass wir am Sonntag gewinnen!» Der Captain des FC St.Gallen will die hohe Niederlage in Bern nicht überbewerten. «Natürlich war es schwierig, sich auf dieses Spiel zu fokussieren, der Final war im Hinterkopf», sagt Lukas Görtler unmittelbar nach dem Auftritt im Wankdorf.

Lukas Görtler: Mund abwischen, weiter geht's. Claudio Thoma/Freshfocus

Lukas Görtler, am Schluss waren Sie ziemlich angefressen. Was war passiert?

Ich habe elf gelbe Karten und wollte ohne eine dritte Sperre durchkommen. 92 Minuten lang ging das gut, bis zum unglücklichen Zusammenstoss, als ich den Ball volley nehmen will. Ich hätte mir gewünscht, dass der Schiedsrichter hier mehr Fingerspitzengefühl zeigt. Es gehört für mich dazu, dass er weiss, wer vorbelastet ist. Meine Aktion war nicht absichtlich gegen den Gegner.

Es verdeutlicht aber auch, dass St.Gallen mehr wollte.

Jetzt kann ich es zugeben, natürlich, es war schwierig, sich auf das Spiel zu fokussieren. Jeder weiss, was am Sonntag ansteht, dass der Final im Hinterkopf ist. Es soll aber keine Entschuldigung sein, wir haben 60 Minuten gut mitgehalten und dann das Spiel in ein paar Minuten verloren. Wir wollten uns gut vorbereiten, dass ist uns resultattechnisch nicht gelungen.

YB hat aber wieder einmal gut gespielt und erinnerte an früher.

Naja, mir steht es nicht zu, den Gegner zu beurteilen. Mein Spiel wäre es nicht, nur weite Bälle zu spielen und auf den zweiten Ball zu gehen. Aber das ist legitim, es ging auf, auch wenn wir versucht haben, dagegenzuhalten. 60 Minuten sahen wir nicht so schlecht aus.

Sehen Sie es als missratene Hauptprobe?

Es spielt keine Rolle, dass wir Lugano 3:0 besiegt haben wie diese Niederlage ebenfalls keine Rolle spielt. Wir und Lugano wissen, worum es am Sonntag geht, jeder wird versuchen, an die Grenzen zu gehen und am Schluss wird es einen Gewinner geben. Ich sehe das nicht als Generalprobe.

Habt ihr es geschafft, gegen YB voll an die Leistungsgrenzen zu gehen?

Das ist es, was ich meine. So einfach ist es nicht, an ein solches Spiel fährst du ganz anders, weil die Wichtigkeit nicht dieselbe ist. Von daher fehlen wohl ein paar Prozente unterbewusst. Wichtig ist es, dass wir am Sonntag gewinnen.

Wäre es wichtig gewesen, mit einem positiven Gefühl nochmals hierher zu kommen?

Auf jeden Fall, das müssen wir abhaken. Wenn es positiv gewesen wären, hätten wir in der Kabine gesagt, das nehmen wir mit. Aber die Niederlage wird uns jetzt nicht gross beeinflussen. Ich glaube nicht, dass sie so eine grosse Rolle spielt.