FC St.Gallen Schlechte Nachricht: Für FCSG-Spieler Basil Stillhart ist die Saison wohl vorbei Basil Stillhart hat sich im Training schwer am Knie verletzt und muss operiert werden. Damit steigt der FC St.Gallen ohne den Thurgauer in eine vorentscheidende Woche: Am Ostermontag spielen die formstarken Ostschweizer in Luzern, am Donnerstag im Cup-Halbfinal in Yverdon und drei Tage später treffen sie auf Lugano, das unterdessen ein Tabellennachbar ist.

Basil Stillhart im vergangenen Herbst im Heimspiel gegen Basel. Marc Schumacher/Freshfocus

Der 28-jährige Basil Stillhart zog sich am Donnerstagmorgen im Training ohne Fremdeinwirkung eine Meniskusverletzung zu. Der Thurgauer muss noch am Donnerstagabend operiert werden. Die Saison dürfte für den polyvalent einsetzbaren Spieler zu Ende sein.

Das ist für den FC St.Gallen vor der wichtigsten Woche dieser Saison mit drei Partien innert sechs Tagen eine schlechte Nachricht. Nebst Stillhart, der zuletzt nicht mehr regelmässig zum Einsatz kam, kann Zeidler weiterhin auch nicht auf Michael Kempter, Leonhard Münst, Alessandro Kräuchi und Nicolas Lüchinger zählen.

Zudem dürfte Trainer Peter Zeidler am Ostermontag in Luzern auf Kwadwo Duah verzichten, der die Oberschenkelverletzung noch nicht richtig auskuriert hat.

Zeidler hofft, dass Duah am Donnerstag wieder fit ist

Am vergangenen Sonntag, beim 2:2 im Heimspiel gegen Basel, musste St.Gallens treffsicherster Stürmer zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden. «Wir hoffen, dass Duah bis am Donnerstag wieder fit ist», so Zeidler.

Am Donnerstag trifft St.Gallen im Cup-Halbfinal auswärts auf das Challenge-League-Team Yverdon von Trainer Uli Forte. Es ist das grosse Ziel des FC St.Gallen, zum zweiten Mal in Folge in den Final einzuziehen. «Und daraus haben wir nie ein Geheimnis gemacht», so Zeidler.

Am Ostermontag um 14.15 Uhr steht aber noch die Begegnung in Luzern auf dem Programm, Zeidler versichert, man sei voll auf die Meisterschaft fokussiert. Denn die Zentralschweizer, die noch immer den Barrageplatz belegen, sind für die St.Galler weiterhin ein ungemütlicher Gegner.

Die Bilanz in dieser Saison ist mit einem Erfolg, einem Unentschieden und einer Niederlage ausgeglichen. Das Heimspiel im März gewannen die Ostschweizer nach einem frühen 0:2 dank eines Kraftaktes noch mit 3:2.

St.Gallen wird den Ansprüchen gerecht

St.Gallen, nach elf Partien ohne Niederlage noch immer die beste Mannschaft der Rückrunde, tat sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Basel vor allem vor der Pause schwer und liess zu viel zu. Der Auftritt in den zweiten 45 Minuten war schliesslich gut, St.Gallen wurde den unterdessen hohen Ansprüchen gerecht. Trotzdem sagt Zeidler, dass «wir jede Woche aufs Neue daran denken müssen, wie wir unser Tor zu verteidigen haben».