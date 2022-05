Fussball Der FCSG muss gegen den FCZ auf Görtler und von Moos verzichten – Trainer Zeidler: «Das Spiel ist die beste Vorbereitung für den Cupfinal» Am Samstagabend empfängt der FC St.Gallen den Meister FC Zürich im abermals ausverkauften Kybunpark. Die Vorfreude auf das Spiel ist gross – auch wenn Schlüsselspieler wie Captain Görtler fehlen werden.

Peter Zeidler blickt optimistisch auf die Partie gegen den FC Zürich. Das Spiel soll als Vorbereitung für den Cupfinal dienen. Bild:

Pascal Müller/Freshfocus

Der FC St.Gallen gegen Zürich ist auch die Affiche der beiden formstärksten Teams der Rückrunde. Und obwohl Peter Zeidlers Mannschaft in knapp einer Woche in Bern den Cupfinal bestreiten wird, will er sich gegen den frischgebackenen Meister nicht zurückhalten: «Auch wenn das wichtigste Spiel für uns noch kommt, gegen Zürich werden wir alles geben. Wir werden in jeden Zweikampf gehen, gute Spiele sind jetzt die beste Vorbereitung für den Cupfinal.»

Schlüsselspieler fehlen

Personell muss Zeidler umstellen: Leonhard Münst, Christian Witzig und Basil Stillhart fallen weiterhin verletzt aus. Zudem hat sich Patrick Sutter im Spiel gegen Servette an den Bändern verletzt und wird am Samstag nicht auflaufen. «Die Hoffnung besteht, dass er für den Cupfinal wieder fit ist», sagt Zeidler. Ebenfalls verzichten muss der St.Galler Trainer auf den grippekranken Captain Lukas Görtler, fraglich ist zudem Stürmer Julian von Moos (ebenfalls kränklich).

Der Kybunpark ist einmal mehr ausverkauft, die Tageskassen bleiben geschlossen. «Die Fans sind eine grosse Unterstützung, es wird toll.» Zeidler nimmt vor dem Final eine veränderte Stimmung in seiner Mannschaft wahr im Vergleich zum Vorjahr und sagt, das habe auch mit Corona und den leeren Stadien zu tun gehabt. «Dieses Jahr haben wir die Lockerheit erreicht, die wir brauchen. Sie kommt nicht einfach so, dass ganze Team versteht sich sehr gut, jeder freut sich auf den Final.»

«Wir denken nicht nur an den Cupfinal»

Auch wenn das wichtigste Spiel der Saison bald stattfindet, denkt man beim FC St.Gallen nicht nur ans Endspiel. «Es stehen davor noch zwei Partien an. Wir sind mit dem Kopf vollkommen bei diesen.» Nach dem Auftritt gegen Zürich reisen die St.Galler ein erstes Mal in der nächsten Woche nach Bern. Gegner wird am Dienstag YB sein, bevor die zweite Reise Ende der Woche Grosses bringen soll. Zeidler sagt: «Den Spielern muss ich nicht sagen, dass die Begegnung vom 15.Mai die wichtigste ist.»

Der FC St.Gallen wird am Dienstag nach dem YB-Spiel wieder in die Ostschweiz zurückkehren, ehe er - voraussichtlich am Freitag - abermals in den Westen fährt und in Spiez nächtigt. Am Samstag dann findet auf dem Kunstrasen im Wankdorf das Abschlusstraining statt.