Gegentribüne: Ist der FC St.Gallen bereit für den Abstiegskampf?

Als ich vergangenen Mittwoch zu den Todesanzeigen hinüberblätterte, ertappte ich mich für den Bruchteil einer Sekunde beim Reflex, ob Tranquillo Barnetta auch schon aufgeführt sei. Vielleicht wäre vor ein paar Jahren die Niederschrift eines solchen Gedankens noch als pietätlos bezeichnet worden. Aber Tabus ändern sich. Vor gut einem Jahr hatte der bereits vom Tod gezeichnete Berner Stadtrat Alexander Tschäppät seinem Banknachbarn im Nationalrat, Matthias Aebischer, ebenfalls die Seite mit den Todesanzeigen aufgeschlagen und gesagt: «Erstaunlich, dass ich hier noch nicht erschienen bin.» Nun, es nimmt Gott sei dank lediglich der Fussballer Tranquillo Barnetta für immer Abschied, und natürlich ist dem erst 34-jährigen St.Galler noch ein langes Leben zu wünschen.

Sportskanonen, wenn sie nicht gerade Reiter oder Golfer sind, gelangen bald einmal an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, und auch Menschen, die doppelt so alt sind wie er, haben mit etwas Glück immer noch ein Dasein vor sich so lange wie die Laufbahn eines Fussballstars. Der 75-fache Internationale gehört zu den Schwergewichten des Schweizer Fussballs Und das war nur möglich, indem er häufiger im Ausland spielte als für den FC St.Gallen. Von den aus der Region stammenden Fussballern vermochte ihm einzig Andy Egli (77 Länderspiele) die Stange zu halten.

Quillo hat sein Versprechen, am Schluss zu seinen Wurzeln zurückzukehren, wahr gemacht. So wie er jetzt spielt, wird er schwer zu ersetzen sein. Aber aus seiner Sicht zählt: Besser ich gehe, wenn ich so in guter Erinnerung bleibe. In seinem Interview, einer ersten Reaktion auf seine Ankündigung, lohnte sich besonders, nicht nur die Titelzeilen, sondern auch das Normalgedruckte zu lesen. Da drang unverhüllte Kritik an der sportlichen Leitung durch und somit tiefe Enttäuschung über die anfänglich reservierte Haltung ihm gegenüber. Peter Zeidler versuchte an der Medienkonferenz vor dem Basel-Spiel den Schaden in Grenzen zu halten. Gegen Basel zeigte Barnetta, wie sehr er dem FC St.Gallen helfen möchte und dass er dazu imstande ist. Tranquillo Barnetta war kein Weltstar von brillanter Klasse à la Messi oder Maradona, aber er packte seine überdurchschnittliche Technik in enorme läuferische Qualitäten. Das ergab einen Spieler, der im Schweizer Fussball eine aussergewöhnliche Stellung einnimmt, einen ohne Allüren und einen, der auch von Verbandsseite noch eine Würdigung verdient hätte.

Braucht es eine neue Beurteilung für Handspiel?

Wieder einmal gab ein Elfmeterentscheid wegen Handspiels zu reden. Diesmal konnte Schalke im Revierderby in Dortmund durch ein Fehlurteil des Schiedsrichters zum 1:1 ausgleichen. Das Tragische bestand darin, dass der Spielleiter erst durch den Videoassistenten auf die heikle Situation aufmerksam gemacht wurde und niemand im Stadion Julian Weigls Intervention mit der Hand wahrgenommen hatte. Es ging einfach zu rasch. Nun hätte der Schiedsrichter immer noch auf seinen ursprünglichen Nichtentscheid zurückkommen können. Doch er sagte, der Arm des fehlbaren Spielers war gespreizt. Das traf zu: 1 Argument für den Schiedsrichter. Doch es gab 3 weitere dagegen: a) Schuss aus kurzer Distanz, b) natürliche Abwehrbewegung und c) als Schlussfolgerung: keine Absicht.

Welches Argument allenfalls prioritär zu werten ist, darüber wechseln gefühlt die Anweisungen jeden Monat einmal. Da es hier offensichtlich keine befriedigenden Lösungen gibt, wäre eine grundsätzlich neue Beurteilung für Handspiel prüfenswert: Elfmeter gibt es nur, wenn eindeutige Absicht oder fahrlässiges Handeln (wie Arm schon lange in der Luft vorliegt) und wenn mit dem Handspiel, wie auch immer, ein Tor verhindert wird (diese letzte Richtlinie gilt ab neuer Saison schon). In den zweifelshaften Fällen könnte ein Schiedsrichter statt Elfmeter indirekten Freistoss im Strafraum geben. Das würde die Bedeutung eines zufälligen Händevergehens in eine vernünftigere Relation setzen. (th)