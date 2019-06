Pascal Kesseli ist zurück – einstimmige Wahl in den Verwaltungsrat der Stadion AG

FC ST.GALLEN: Kesseli: Abgang ohne Abschied von seinen Mitarbeitern

Der Streit um den Abgang von Stadion-CEO Pascal Kesseli geht weiter. Kesseli hat am Freitag in einem Schreiben bestätigt, dass die Trennung einvernehmlich gewesen sei. Ex-Verwaltungsrat Michael Hüppi hingegen behauptet, Kesseli habe am frühen Montagmorgen noch gar nichts vom bevorstehenden Aus gewusst.

Daniel Walt