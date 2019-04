Siegen statt in Schönheit sterben: Der FC St.Gallen kann es auch auf die dreckige Tour

Es ist eine wunderbare Eigenart des Fussballs, dass sich Millionen von Zuschauern bei einem Spiel wie Bayern gegen Dortmund langweilen, während sich gleichzeitig ein Häufchen von Zuschauern in einem halbleeren Stadion in Neuenburg besser unterhält. Der Langweiler in der Allianz-Arena war allerdings untypisch für die Bundesliga. Das zweitliebste Kind der deutschen Unterhaltungsbranche hinter den Krimis hat sich in dieser Saison erstaunlich entwickelt. Der Titelkampf bleibt trotz der Dortmunder Pleite vom Samstag spannend. Und viele Mannschaften haben sich einem optimistischen Fussball verschrieben. Versuchten sich früher vor allem Leipzig, Hoffenheim und, mit mässigem Erfolg, Bayer Leverkusen mit attraktivem Spiel hinter Dominator Bayern München einzunisten, so hat sich inzwischen die halbe Liga diese Tendenz zum Trend gemacht. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Werder Bremen, Mönchengladbach und sogar Aufsteiger Nürnberg haben sich dazugesellt. Mehr noch: Mit Ausnahme von Nürnberg sind alle auf Europacup-Kurs oder in der oberen Tabellenhälfte anzutreffen. Die Defensivkünstler von Schalke 04, letzte Saison noch Vizemeister (!), und VfB Stuttgart, als Aufsteiger problemlos in der Liga geblieben, ringen hingegen in den unteren Regionen nach Luft. Natürlich gibt es auch Mannschaften, die sich nach der Decke strecken müssen. Der andere Aufsteiger Fortuna Düsseldorf tut dies mit Konterfussball ebenfalls ganz gefällig. Die Zeiten, als Teams wie Darmstadt, Ingolstadt, Köln oder Paderborn mit Verhinderungsfussball ihr Glück versuchten und dabei Mannschaften ansteckten, die es gar nicht nötig hatten, scheinen vorbei zu sein.

Der Fall Nassim Ben Khalifa hat sich erledigt. Der FC St.Gallen hat eingelenkt und lässt seinen Fussballer wieder am Abschlusstraining teilnehmen. Da es sich beim Entscheid des Kreisgerichts um ein vorläufiges Urteil handelte, wird die grundsätzliche Problematik vorläufig nicht gelöst. Dabei ist sie arbeitsrechtlich relativ interessant, weil sie nicht nur im Berufsfussball, sondern auch in andern Berufszweigen auftauchen könnte. Im Fussball hätte die vor einigen Jahren berühmt gewordene Gruppe Wald, mit der mehrere Spieler des FC St.Gallen generell und nicht bloss vom Abschlusstraining ausgeschlossen worden waren, ebenfalls aussichtsreich klagen können. Auch Orchestermusiker oder Schauspieler, die sich mit dem Dirigenten oder Regisseur überworfen haben, könnten darauf pochen, an der Hauptprobe teilnehmen zu dürfen. Vielleicht käme das Kreisgericht zum Schluss, dass ein zusätzlicher Geiger die Klangqualität nicht stören würde oder in einem Theaterstück eine zusätzliche Statistenrolle dem Ablauf nicht abträglich sei. Schliesslich wäre generell in der Arbeitswelt in Frage gestellt, ob ein Chef einen Arbeitnehmer gegen dessen Willen in ein anderes Büro versetzen darf, obwohl es sich um die vertraglich gleichen Tätigkeiten handelt.

In Thun wird die neu formierte St.Galler Abwehr bereits wieder auseinandergerissen, weil Leonel Mosevich und Milan Vilotic gesperrt sind. Das deutet darauf hin, dass Peter Zeidlers erste Saison beim FC St.Gallen definitiv als Sichtungsjahr abgehakt werden kann. Es zeigt auch, dass inskünftig unerzwungene Experimente kaum noch Sinn machen, weil Teamveränderungen durch äussere Umstände wie Sperren oder Verletzungen ohnehin notwendig werden. (th)