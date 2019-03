Stürmer vs. Club: Nassim Ben Khalifa klagt gegen den FC St.Gallen Am Freitag stehen sich Nassim Ben Khalifa und der FC St.Gallen vor dem Kreisgericht gegenüber. Der Spieler sieht seine Rechte als Arbeitnehmer verletzt und klagt gegen den Club. Es geht wohl auch um Stolz und verletzte Gefühle. Christian Brägger

Klagt gegen seinen Arbeitgeber den FC St.Gallen: Stürmer Nassim Ben Khalifa. (Bild: Ralph Ribi)

Die grosse Liebe wird es nicht mehr, und auch Freunde werden sie wohl nie mehr werden. Dafür ist zu viel Porzellan zerschlagen worden, dafür ist zu viel passiert zwischen dem FC St.Gallen und Nassim Ben Khalifa. Dafür sind die Enttäuschungen auf beiden Seiten zu gross.

Doch nun ist eine nächste Stufe im schwelenden Konflikt erreicht, weil Ben Khalifa im Verein dem Vernehmen nach nicht mehr alle Dinge mittun darf. Er sieht jedenfalls seine Rechte als Arbeitnehmer verletzt und klagt diese nun am Freitag am Kreisgericht in einer öffentlichen Verhandlung ein.

Der nächste Fall Salatic?

Ben Khalifa selbst will schon länger nicht mehr mit den Medien sprechen, er verweist in der Angelegenheit auf seinen Rechtsanwalt und das hängige Verfahren. Sein Rechtsvertreter in diesem Zivilgerichtsfall ist kein Unbekannter: Kai Ludwig.

Dieser stand einst im viel beachteten Fall um den Fussballer Veroljub Salatic im Fokus; damals klagte Salatic gegen die Suspendierung bei den Grasshoppers wegen mutmasslich vereinsschädigenden Verhalten, nach der er nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft teilnehmen durfte – und bekam Recht.

Wie damals Veroljub Salatic ist heute Nassim Ben Khalifa beim Arbeitgeber in eine Art Ungnade, zumindest wird er von St.Gallens Trainer Peter Zeidler spätestens seit diesem Winter nicht mehr eingesetzt.

Aussergerichtliche Einigung kaum mehr möglich

Am 1. Dezember 2018 stand der Stürmer, 2009 U17-Weltmeister mit der Schweiz, ein letztes Mal in der Super League im Dress der Ostschweizer auf dem Platz. Noch im selben Monat beschied ihm die Clubführung, den Verein ablösefrei verlassen zu können, was auch dem mehrmalig vorgetragenen Wunsch des Spielers entsprach.

Doch es fand sich bis zum Ende des Wintertransferfensters im In- und Ausland kein geeigneter Abnehmer, weshalb Ben Khalifa vertraglich noch immer Teil des FC St.Gallen ist; sein Kontrakt läuft noch bis im Sommer 2020.

Es heisst, Ben Khalifa soll temporär auch schon von Trainings ausgeschlossen und der Zugang zu medizinischen Dienstleistungen verwehrt worden sein. Doch es folgten offenbar stets wieder Zugeständnisse, zumal dies allenfalls auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben könnte. Weil es aber keine Einsätze für die erste Mannschaft mehr geben wird, ist Ben Khalifa praktisch vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Offenbar waren die Zugeständnisse von der Seite des FC St.Gallen für die Gegenpartei nicht genug, und auch eine aussergerichtliche Einigung scheint kaum mehr möglich, weshalb es nun zur Anhörung kommt.