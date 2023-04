Finalpleite Die grosse Herausforderung für den Sportchef des EHC Biel Bereits am Tag nach dem verlorenen 7. Final gibt es eine bange Frage: Braucht Biel einen Nachfolger für Cheftrainer Antti Törmänen?

Biel-Sportchef Martin Steinegger (Bildmitte) mit Trainer Antti Törmänen (rechts). Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Wie geht es bei Biel nach der besten Saison seit dem Wiederaufstieg von 2008 weiter? Auf den ersten Blick können wir für Sportchef Martin Steinegger (51) ruhige Tage erwarten. Die Ausländerpositionen sind besetzt. Offen ist die Verpflichtung eines 7. Ausländers, um alle taktischen Optionen zu haben: Biel setzt ja mit Harri Säteri einen ausländischen Torhüter ein.

Die Mannschaft bleibt zusammen. Es geht nur noch um ein paar transfertechnische Handgriffe: Das grosse Verteidigertalent Luca Christen (24) ist bereit, auch im zweiten Vertragsjahr zu bleiben. Obwohl er während der ganzen Saison nur in zwölf Spielen eingesetzt worden ist. Martin Steinegger sagt: «Es war nicht einfach für ihn. Aber er hat sich sehr professionell verhalten und will sich der Herausforderung erneut stellen.»

Transfers werden den Sportchef also nicht auf Trab halten. Zwar muss er Assistenztrainer Oliver David ersetzen. Der Amerikaner wird Cheftrainer in Salzburg. Aber für ein intaktes Team einen Assistenten zu verpflichten, ist für einen erfahrenen Sportchef wie Martin Steinegger etwa so anspruchsvoll wie ein Radwechsel am Auto.

Das Bieler Modell: Fürsorge für alle

Die Mannschaft steht für nächste Saison. Und doch steht Biels Sportchef vor einer grossen Herausforderung. Menschlich wie sportlich. Cheftrainer Antti Törmänen (52) hat am Donnerstag nach dem verlorenen 7. Final seine dritte Chemotherapie begonnen. Er musste bereits einmal eine Saison (2021/21) wegen einer Krebstherapie pausieren. Damals ist er durch Lars Leuenberger (heute Trainer in Olten) ersetzt worden. Die Gesundheit von Antti Törmänen ist jetzt das Wichtigste. Aber Martin Steinegger muss sich trotzdem Gedanken machen, wie es sportlich weitergehen soll. Das Geschäft ist unerbittlich. «The Show must go on.»

In einer anderen Position könnte Antti Törmänen entlastet werden oder in Teilzeit arbeiten. Aber während einer ganzen Saison eine Mannschaft in der National League als Cheftrainer führen ist ein enorm anspruchsvoller Job, der viel Energie voraussetzt. Teillösungen sind nicht möglich. Martin Steinegger sagt: «Wir suchen im Gespräch mit Antti Törmänen und allen Beteiligten nach der bestmöglichen Lösung.» Im schlimmsten Fall kann diese Lösung die Anstellung eines neuen Cheftrainers bedeuten.

Biel pflegt eine familiäre Kultur wie vielleicht kein anderes Sportunternehmen auf diesem Niveau. Sport ist auch in Biel ein Geschäft. Gute Löhne und Rechnungen müssen bezahlt werden. Was Biel von anderen Spitzenteams unterscheidet: Die Pflege einer familiären Atmosphäre von ganz unten, von jeder Helferin und jedem Helfer bis ganz hinauf in den Verwaltungsrat. Eine Fürsorge für alle, die über ein rein professionelles Angestelltenverhältnis hinausgeht. Das Motto «Ici, c’est Bienne!» steht für diesen ganz eigenen Weg eines «fürsorglichen Sportkapitalismus». Schwierige Situationen sind in der Vergangenheit immer wieder gemeistert worden. Zuletzt als Antti Törmänen während der Playoffs erfahren hat, dass er sich wieder einer Krebstherapie unterziehen muss.

Die Mannschaft ist intakt, aber wichtige Spieler (Forster, Brunner, Cunti, Grossmann, Hofer) haben ihre Zukunft bald hinter sich. Die Titanen in

Zürich, Bern, Lugano, Davos, Lausanne und Zug rüsten zur Revanche und Servette zur Titelverteidigung. Es wäre vermessen, für nächste Saison erneut den Final oder gar einen Titel zu fordern. Kein Problem: Biel ist ein Sportunternehmen, das schon bisher nicht allein von Siegen gelebt hat.