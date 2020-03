American Football: Finden die Lions wieder auf die Pfoten?

Aus persönlichen und perspektivischen Gründen ist Jörg Behrendt mit seiner Firma «The Next Level AG» bei den Lions als Hauptsponsor ausgestiegen. Nun ist bekannt: Behrendt hat in Emmen einen neuen Football-Verein gegründet – die Dragons. «Ich wollte schon lange ein neues Team gründen. Mit dem Ende des Engagements bei den Lions ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen», erklärt er. «Wir konnten gemeinsam bei den Lions viel erreichen, Junioren-Schweizermeister-Titel und mehrfache Aufstiege in die NLA», blickt er zurück. 2021 möchten die Dragons den Spielbetrieb aufnehmen. «Beginnen müssen wir in der NLC. Ziel ist es, auf Anhieb in die NLB aufzusteigen», erklärt Behrendt, der als Präsident amtet. Mit dem Aufstieg sei man dann verpflichtet, innert drei Jahren ein U-16 und U-19 Juniorenteam zu haben. «Unser Ziel ist es jedoch, bereits früher ein Juniorenteam zu haben.» Bevor es für die Dragons losgeht, schliessen sie sich dem Westschweizer Verband NSFL an. «So können wir im Herbst ein paar Turnier-Spiele bestreiten, damit wir für die NLC-Saison gewappnet sind.» Die Dragons haben in Emmen Unterschlupf gefunden. «Die Gemeinde Emmen möchte nicht nur die Sportart, sondern besonders den Jugendsport fördern», erklärt der Präsident. Die Dragons haben in Emmen eine Zusage für einen Trainingsplatz (Listrig) erhalten, ebenso eine Halle für die kalten Tage. «Nun melden wir uns beim nationalen Football-Verband SAFV an.»

«Die Lions liegen mir noch immer am Herzen»

Jörg Behrendt sieht kein Problem darin, dass sich künftig zwei Vereine in der Zentralschweiz ausbreiten. «Football ist eine Sportart, der die Zukunft gehört. Ich bin viel in Sempach am See, viele Jugendliche werfen sich dort einen Football zu. Auch im Schulsportunterricht wird Football immer mehr integriert», sagt er. Der Dragons-Präsident spekuliert nicht auf einen Niedergang der Lions, damit Spieler zu den Dragons wechseln. «Ich bin weiterhin Ehrenmitglied, die Lions liegen mir noch immer am Herzen.» Behrendt war über zehn Jahre für die Lions tätig, nicht nur als Sponsor. «Ich habe noch viele Freunde dort. Die Football-Szene ist noch klein. Wir erreichen die Ziele nur gemeinsam, wollen wir Football in der Schweiz vorantreiben. Da hat es keinen Platz, sich gegenseitig zu konkurrieren.» Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass dereinst Lions-Spieler zu den Dragons wechseln. (swe)