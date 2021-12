FC Luzern Der frühere Basel-Meistercoach Thorsten Fink wäre motiviert, den FCL zu trainieren Zwei Trainer haben kein Interesse, einer passt den Verantwortlichen nicht – und immer noch vier stehen auf der Kandidatenliste. Darunter Thorsten Fink, der in der Person von Ex-FCL-Spielmacher Markus «Mac» Neumayr einen Fürsprecher hat.

Thorsten Fink ist ein meist gut gelaunter Trainer – obwohl er bei den Grasshoppers während seiner Zeit nicht viel zu lachen hatte. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 3. September 2018)

Bekanntlich lässt sich der FC Luzern bei der Suche nach einem neuen Übungsleiter Zeit. Längstens bis Ende Jahr: Zum Trainingsstart in einem Monat, am 3. Januar, muss der Nachfolger von Fabio Celestini die Mannschaft übernehmen.

Raphael Wicky und Vaduz-Trainer Mario Frick zeigen kein Interesse und nehmen sich somit Stand jetzt aus dem Rennen.

Jacobacci zu defensiv für Luzern -Verantwortliche

Ex-Lugano-Coach Maurizio Jacobacci hat in Luzern immer noch keinen Kredit. Dem Trainer von Grenoble (Ligue 2) wurde mitgeteilt, er lasse zu defensiv spielen. In 60 Ligaspielen mit Lugano kam Jacobacci auf einen Schnitt von 1,43 Punkten pro Spiel. Der 58-Jährige führte die Tessiner auf die Ränge 4 und 5. Der freigestellte Luzern-Trainer Fabio Celestini schaffte in 68 Partien mit Luzern 1,24 Zähler pro Match, er belegte mit den Innerschweizern die Plätze 5 und 6 – bei der Entlassung am 22. November stand der FCL am Tabellenende, wo er bis heute immer noch ist.

Auf der Liste für das vakante Traineramt bleiben Alex Frei sowie die Schweizer Verbandstrainer Mauro Lustrinelli (U21) und Bruno Berner (U19). Der Kandidat mit der grössten Erfahrung ist Thorsten Fink. Von seinen Fähigkeiten und der passenden Art zum FCL ist der frühere Spielmacher Markus «Mac» Neumayr überzeugt.

Thorsten Fink teilt uns mit, dass er unterwegs sei und Meetings habe. «Im Moment aber nicht wegen Luzern.» Er lobt:

«Der FC Luzern hat tolle Fans, ein tolles Stadion und ist ein toller Klub mit Potenzial für die Zukunft. Aber ich habe nichts gehört von Luzern.»

Er befasse sich mit dem FCL erst, wenn ein Kontakt vorhanden sei. An Spekulationen beteilige er sich nicht – der Ex-Bayern-Spieler Fink spricht in der professionellen Sprache der Branche.

Fink, der 54-jährige Deutsche, führte den FC Basel zu den Meistertiteln 2010 und 2011 sowie in die Champions League. Danach rettete er den Hamburger SV 2012 vor dem Abstieg, die Saison 2012/13 beendete er mit dem HSV als Bundesliga-Siebter, ehe er nach einem Fehlstart zur neuen Saison entlassen wurde. Später war er für Apoel Nikosia, Austria Wien, GC und Vissel Kobe tätig. Bei GC musste er gehen, mit Kobe gewann er in Japan den Cup, bevor er im September 2020 zurücktrat.