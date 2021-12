Finsterwald Neujahrs-Langlauf in Finsterwald fällt ins Wasser Zum zweiten Mal in Folge kann der für den 2. Januar terminierte Neujahrs-Langlauf nicht durchgeführt werden. Grund für die neuerliche Absage ist der Warmwettereinbruch.

Der Neujahrs-Langlauf findet nicht statt. Symbolbild: Pius Amrein (Engelberg, 11. Januar 2021)

«Die starken und anhaltenden Regenfälle haben an entscheidenden Stellen Lücken in die vorgesehene Rennstrecke gerissen», teilte Wettkampfleiter Daniel Schilter am Mittwochabend mit. Er erklärt: «Neben der Trasse liegt leider kein Schnee mehr, um diese Löcher zu schliessen.»

Da für die kommenden Tage hohe Temperaturen und mit Sicherheit kein Neuschnee prophezeit sei, könne die Veranstaltung nicht stattfinden. «Wir bedauern die Absage sehr und hoffen schon jetzt auf einen schneereichen Winter 2023», so Schilter.

Keine Kürung der regionalen Champions

Die 46. Auflage des vom SC Entlebuch organisierten Neujahrs-Langlaufs hätte in Finsterwald ausgetragen werden sollen. Der Austragungsort liegt nur wenig über 1000 Meter über Meer. Vor dem grossen Regen lag dort oben noch rund ein halber Meter Schnee, der jedoch in Windeseile weggefressen wurde.

Eine Verlegung wie schon vor zwei Jahren ins höher gelegene und damit schneesicherere Salwideli in Sörenberg, kam für die Organisatoren nicht in Frage. Über die Festtage tummeln sich dort deutlich mehr Touristen und Freizeitsportler als in Finsterwald, weswegen die Corona-Schutzmassnahmen nur schwerlich hätten umgesetzt werden können. Dieses sah unter anderem vor, im Start- und Zielbereich keine Zaungäste zuzulassen.

Bis Mittwochnachmittag hatten sich rund 80 Teilnehmer für den Neujahrs-Langlauf angemeldet. Diesem Wettkampf war kurzfristig auch die ZSSV-Langlaufmeisterschaft angegliedert worden. Damit entfällt nun auch die Kürung der regionalen Champions.