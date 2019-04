Fischer bietet Diaz und Martschini für Nationalmannschaft auf Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft befindet sich gerade in der Testphase für die diesjährige WM in der Slowakei. Für die nächsten zwei Testspiele gegen Lettland stehen neu unter anderem auch die EVZ-Spieler Lino Martschini und Raphael Diaz im Aufgebot.

Spielen bald im roten Nationalmannschaftsdress: Raphael Diaz (rechts) und Lino Martschini (links). (Bild: Laurent Gillieron, Lausanne, 30. September 2018)

Patrick Fischer hat sein Aufgebot für die kommenden Testspiele gegen Lettland bekanntgegeben. Neu im Kader stehen unter anderem die beiden Zuger Lino Martschini und Raphael Diaz. Auch vom Schweizer Meister Bern gibt es Verstärkung: Leonardo Genoni, Gaëtan Haas, Simon Moser und Tristan Scherwey stossen ebenfalls zum Team von Patrick Fischer. Auch die beiden Nashville-Verteidiger Roman Josi und Yannick Weber verstärken die Nationalmannschaft.

Aus dem Kader strich Fischer den Torhüter Gauthier Descloux (Genf), die Verteidiger Christian Marti (ZSC Lions) und Yannick Rathgeb (Bridgeport Sound Tigers, AHL) sowie die Stürmer Jason Fuchs (Biel) und Samuel Walser (Fribourg).

Die Testspiele gegen Lettland finden am 3. Mai in Herisau sowie am darauffolgenden Tag in Weinfelden statt. (pd/stp)