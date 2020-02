Französisches Toptalent Moussa Diaby nimmt bei Bayer Leverkusen Fahrt auf

Leipzig ist auf bestem Weg, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann ist derzeit der erste Herausforderer von Bayern München im deutschen Meisterrennen. Nichts spricht dagegen, dass die Leipziger auch in der K.-o.-Runde eine gute Figur machen. Mit Tottenham steht ihnen heute der Vorjahresfinalist gegenüber, der allerdings nicht ohne Sorgen ist. Der dritte Sieg in Folge in der Premier League am Samstag bei Aston Villa wurde getrübt von der Verletzung von Son Heung-Min. Der Südkoreaner traf in den vergangenen fünf Partien sechsmal und sicherte den Erfolg am Wochenende mit zwei Toren. Nun fällt er mit einem gebrochenen Arm für mehrere Wochen aus, was umso schwerer wiegt, als mit Harry Kane auch der andere Topstürmer der Londoner für beide Partien gegen Leipzig ausfällt. Atalanta Bergamo misst sich heute mit im Achtelfinal-Hinspiel mit Valencia. Als Dritte der Serie A schafften die Lombarden den erstmaligen Einzug in die Gruppenphase und liessen dabei Inter Mailand, die AS Roma oder Milan hinter sich. Sie lieferten auf dem Weg zur besten Meisterschaftsklassierung der Vereinsgeschichte einen Steigerungslauf, nachdem sie mit nur einem Sieg aus den ersten acht Runden gestartet waren. (sda)