Frauen-Länderspiel 0:0-Remis im letzten Test vor der WM: Schweizer Fussballerinnen fliegen sieglos nach Neuseeland Die Schweizer Nati kommt im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Marokko nur zu einem 0:0-Unentschieden. Damit bleibt Nationaltrainerin Inka Grings auch in ihrem sechsten Spiel sieglos.

Ramona Bachmann (links) im Duell mit Marokkos Hanane Ait El Haj. Michael Buholzer / EPA

Selbstvertrauen tanken, hiess das Ziel des Schweizer Nationalteams vor der Weltmeisterschaft in Neuseeland. Doch daraus wird in der Testpartie gegen Marokko in Winterthur nichts. Statt mit einer offensiv starken Leistung zu brillieren, funktioniert fast gar nichts. Am Ende resultiert in einem klassischen 0:0-Spiel ein torloses Unentschieden. Inka Grings gelingt damit auch im sechsten Testspiel des Jahres kein Sieg. Seit ihrem Amtsantritt Anfang Jahr hat sie in sechs Spielen fünfmal Remis gespielt und einmal verloren. Dabei gelangen nur fünf Tore, drei davon gegen Sambia.

Kein grösseres Problem befand Grings später. «Wir sind noch nicht ausgeschieden, sondern fahren erst noch zur WM. In diesem Spiel war soweit alles in Ordnung, auch wenn wir uns nicht belohnt haben.» Es hätte aber auch sehr viel gebraucht an diesem Abend vor über 5000 Zuschauenden auf der Winterthurer Schützenwiese, bis die Schweizerinnen ein Tor erzielt hätten.

Nach sechs Spielen ist Inka Grings noch immer sieglos. Andy Mueller / freshfocus

Über die gesamte Spielzeit fehlt es an Torgefahr, die Offensivbemühungen bestehen maximal aus Stückwerk. So sind die besten Chancen der Schweizerinnen nur Halb-Chancen. Einmal wird ein Abschluss von Coumba Sow von einer Marokkanerin geblockt, einmal drischt Nadine Riesen den Ball aus der Ferne weit über das Tor und einmal versucht es Ana-Maria Crnogorcevic mit einem Schüsschen in die Hände der gegnerischen Torhüterin.

Man ist an diesem Abend versucht, festzustellen, dass Dinge auf den Rängen manchmal spannender sein können als jene auf dem Rasen. Die beiden Fanlager sorgen für eine gute Stimmung, auf der Tribüne sitzt mit dem Männer-Nati-Star Manuel Akanji ein Winterthurer Lokalheld und auf der Ersatzbank nimmt eine Spielerin mit dick einbandagiertem Bein Platz, die alle lieber munter auf dem Rasen gesehen hätten: die 16-jährige Iman Beney. Sie hat am Montag den Sprung in das WM-Aufgebot geschafft, riss sich aber im Training am Dienstag das Kreuzband. Mitspielerin Ana-Maria Crnogorcevic hält beim Teamfoto das Trikot von Beney in die Kamera.

Gute Miene trotz Verletzung: Iman Beney (rechts) lächelt, daneben stehen Viola Calligaris (links) und Lia Wälti. Andy Mueller / freshfocus

Der Pechvogel sagt zum Ausfall: «Ich bin extrem enttäuscht und traurig. Es wäre ein wahrgewordener Traum gewesen für die Schweiz an die WM zu reisen.» Der Kreuzbandriss war nicht nur für das Talent ein Schock, sondern auch für die Mitspielerinnen, wie Torhüterin Gaëlle Thalmann. «Ich habe ehrlich gesagt schlecht geschlafen. Mir ist bewusst, was eine solche Verletzung bedeutet, gerade in diesem jungen Alter.» Anstelle von Beney fährt nun Amira Arfaoui nach Neuseeland, sie kommt gegen Marokko jedoch nicht zum Einsatz.

Beney fehlt auch sportlich

Gegen Marokko wird auffällig, dass mit dem Ausfall Beneys auch spielerisch eine Alternative genommen wird. Noch am Freitag beim 3:3 gegen Sambia hat sie bei ihrem Länderspiel-Debüt nach der Einwechslung gezaubert. Auch an der WM hätte die schnelle Fussballerin für Schwung sorgen können. In diesem letzten Test kommen ohne Beney jedoch wenig Impulse, auch wenn in der Schlussphase beide Teams ein wenig aktiver werden. Grings stellt fest: «Wir hätten wohl noch Stunden spielen können, ohne ein Tor zu schiessen.»

Alisha Lehmann (rechts) und Ramona Bachmann erzeugen wenig Torgefahr. Andy Mueller / freshfocus

Dennoch sieht Innenverteidigerin Luana Bühler, die vor einem Transfer in Richtung England steht, die Partie positiver als noch jene gegen Sambia. «Wir haben einiges besser umgesetzt als im Spiel gegen Sambia, aber trotzdem können wir, was das Thema Mut angeht und die Aktivität im Spiel, noch besser werden», so Bühler. Und auch Torhüterin Thalmann findet: «Auf dieser defensiven Leistung können wir aufbauen.»

Bis zum ersten WM-Spiel am 21. Juli gegen die Philippinen gibt es noch viel zu tun für die Schweizerinnen, die nun einige Tage frei haben, ehe es am Sonntag in den Flieger in Richtung Neuseeland geht.

Das sind die 23 Spielerinnen für Neuseeland