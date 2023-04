Frauen-Länderspiel Schweizerinnen spielen in Luzern gegen China 0:0: «Leider haben wir dem tollen Publikum kein Tor schenken können» Nur wenige Tage nach dem Erhalt der Heim-EM 2025 remisiert das Schweizer Nationalteam im Testspiel gegen China. Die Stimmung ist gut, doch das Tor fehlt. Im Mittelpunkt steht beim Schweizer Team Offensivspielerin Géraldine Reuteler.

Ist beim torlosen Remis in Luzern die auffälligste Schweizerin: Die Nidwaldnerin Géraldine Reuteler. Urs Flueeler / KEYSTONE

Es gibt sie, die kleine Aufbruchstimmung im Schweizer Frauenfussball. Immerhin 4290 Zuschauerinnen und Zuschauer sind beim Testspiel der Schweiz gegen China in der Luzerner Arena. Das Nationalteam bereitet sich auf die WM in Australien und Neuseeland vor – und weiss seit letztem Dienstag, dass die EM 2025 im eigenen Land ausgetragen wird. «Ich glaube, einige Spielerinnen waren etwas nervös, als sie wahrnahmen, wie die Stimmung ist», meinte Nationaltrainerin Inka Grings später.

Auf dem Rasen spiegelt sich diese aufkeimende Euphorie noch nicht wieder, der Auftritt gegen China ist keine spielerische Offenbarung. Die Chinesinnen machen dem Nationalteam beim 0:0 das Leben schwer. Zwar hat die Schweiz über weite Strecken mehr vom Spiel, doch das Tor fehlt. Immer wieder kommt der Abschluss, immer wieder segelt der Ball am Tor vorbei oder landet im Luzerner Nachthimmel. «Ich glaube, ich habe einige Bälle heute nach China geschossen», meint Géraldine Reuteler später lachend.

Géraldine Reuteler bei einem Abschluss. Toto Marti/ Freshfocus

Ausgerechnet Reuteler, die aufgeweckte Nidwaldnerin und ehemalige Spielerin des FC Luzern, avanciert in diesem Test-Länderspiel gegen China zur auffälligsten Akteurin. Nicht wirklich deshalb, weil sie alles brillant macht, gerade beim Torabschluss gibt es noch Steigerungspotenzial. «Es gibt schon Tage, an denen ich meine Tore schiesse, heute waren meine Schüsse aber leider nichts», meint sie später.

Reuteler und Lehmann wirbeln, nur das Tor fehlt

Doch Reuteler überzeugt anderweitig in diesem Länderspiel. Sie versprüht viel Spielwitz, geniesst ihre Freiheiten, die sie als Spielerinnen im offensiven Mittelfeld erhält. Mit ihr wirbelt Alisha Lehmann, die im Sturm aufläuft und eines ihrer besten Länderspiele überhaupt zeigt. Bei der wohl besten Chance des Spiels in der achten Spielminute erobert Lehmann mit gutem Körpereinsatz den Ball und legt ihn Reuteler in den Lauf. Doch diese scheitert mit ihrem Schuss an der chinesischen Torhüterin Xu Huan.

Zählt zu den besten: Alisha Lehmann. Martin Meienberger / Freshfocus

Auch in der Folge kommt immer wieder Reuteler zu Möglichkeiten, mal geht ihr Schuss drüber, mal wird er geblockt. «Beim Einschiessen habe ich gute Abschlüsse gehabt, vielleicht deshalb habe ich es immer wieder probiert», meint Reuteler.

Kurz vor dem Pausenpfiff geht ein Abschluss von Fabienne Humm an den Pfosten, danach wird der zweite Versuch geblockt. Wieder kam dieser – wie kann es anders sein – von Reuteler.

Géraldine Reuteler wird von zwei Chinesinnen in die Zange genommen. Martin Meienberger / Freshfocus

Natürlich steht Reuteler auch bei jener Szene im Mittelpunkt, in der das ganze Stadion pfeift, nur die ungarische Schiedsrichterin Katalin Kulcsar nicht. In der 65. Minute ist die Schweizerin im chinesischen Strafraum gleich von zwei Gegenspielerinnen in die Zange genommen worden. Reuteler verwirft die Hände, den erhofften Penalty erhält sie aber nicht.

Lob für ein junges Duo und das Publikum

Die 24-jährige Lehmann und die 23-jährige Reuteler wirbeln viel an diesem Abend des Gründonnerstags, doch etwas zählbar will am Ende nicht auf der Anzeigetafel stehen. «Es hat diesmal leider nicht geklappt, aber man hat gesehen, dass wir zu Chancen kommen. Ich denke, es braucht noch ein wenig Zeit im Hinblick für die WM», sagt Lehmann. Captain Lia Wälti lobt das junge Duo und sagt: «Es ist schade, dass sie trotz gutem Spiel kein Tor schiessen konnten, doch ich bin überzeugt, dass wir an der WM Tore erzielen werden.»

Die Schweizerinnen, wie hier Luana Bühler scheitern immer wieder beim Abschluss. Urs Flueeler / Keystone

Auch die Chinesinnen waren bei diesem 0:0 zu ihren Möglichkeiten gekommen, weshalb Inka Grings bilanziert: «Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber ich bin zufrieden mit dem Einsatzwillen meines Teams. Auch die Chinesinnen zu guten Chancen gekommen sind.»

Gute Stimmung bei Premiere in Luzern

Die Stimmung beim erstmaligen Frauen-Länderspiel in Luzern ist trotz torlosem Remis gut. Das Publikum wird besonders in der Schlussphase immer lauter, versucht das Team zum Torerfolg zu singen. Luana Bühler sagt später über die Atmosphäre: «Ich würde mir wünschen, dass wir an der Heim-EM 2025 hier in Luzern unsere Heimspiele austragen.» Kein Wunder, handelt es sich doch bei Luana Bühler um eine Luzernerin.

Ist bei den Nati-Fans beliebt: Alisha Lehmann. Martin Meienberger / Freshfocus

Aber auch andere Spielerinnen und Exponentinnen des Nationalteams bedanken sich beim Publikum. Nati-Captain Lia Wälti sagt:

«Dass wir diese EM für das Jahr 2025 erhalten haben, ist ein Traum. Vielleicht entsteht jetzt so etwas wie eine kleine Euphorie, die wir nutzen möchten. Wir haben uns gesagt, dass wir diesem wunderbaren Publikum ein Tor schenken möchten und so versuchen, sie zu begeistern. Wir möchten, dass wir den Weg zur WM und dann auch zur EM gemeinsam gehen können. Von daher ist es schade, dass wir dem Publikum das Tor nicht schenken konnten.»

Und Reuteler, die bei diesem für sie so doppelten Heimspiel so auffällig war, sagt: «Hier in diesem wunderschönen Stadion zu spielen war sehr, sehr, sehr schön!»