Frauen-Länderspiel Schweizerinnen spielen in Luzern gegen China 0:0 – von Heim-EM-Euphorie ist auf dem Rasen noch wenig zu sehen Nur wenige Tage nach dem Erhalt der Heim-EM 2025 remisiert das Schweizer Nationalteam im Testspiel gegen China.

Ist beim torlosen Remis in Luzern die auffälligste Schweizerin: Die Nidwaldnerin Géraldine Reuteler. Urs Flueeler / KEYSTONE

Es gibt sie, die kleine Aufbruchstimmung im Schweizer Frauenfussball. Immerhin 4290 Zuschauerinnen und Zuschauer strömen für das Testspiel gegen China in die Luzerner Arena. Das Schweizer Nationalteam bereitet sich auf die WM in Australien und Neuseeland vor – und weiss seit letztem Dienstag, dass die EM 2025 im eigenen Land ausgetragen wird.

Auf dem Rasen spiegelt sich diese aufkeimende Euphorie noch nicht ab, der Auftritt gegen China ist keine spielerische Offenbarung, die Chinesinnen machen dem Nationalteam beim 0:0 in Luzern das Leben schwer.

4290 Fans kommen ans Länderspiel nach Luzern. Toto Marti/ Freshfocus

In die Parite starten die Chinesinnen sogar besser, sie kommen zu mehreren Möglichkeiten. Noch nicht einmal fünf Minuten sind gespielt, als sich Torhüterin Gaëlle Thalmann bei der eigentlichen Offensivspielerin Ana-Maria Crnogorcevic bedanken muss, die noch vor der Linie klären kann. Thalmann hat in dieser Aktion gleich doppelt daneben gegriffen.

Reuteler steht bei vielen Aktionen im Zentrum

In der Folge übernehmen aber die Schweizerinnen immer mehr das Spieldiktat, insbesondere Géraldine Reuteler zeigte sich immer wieder spielfreudig. Die Nidwaldnerin und ehemalige FC-Luzern-Spielerin zeigte sich in ihrem persönlichen Heimspiel besonders auffällig. Gut in Szene gesetzt wird sie in der achten Minute, als Alisha Lehmann einen Ball erobert und ihr wunderbar in die Tiefe vorlegt. Doch Reuteler scheitert an der chinesischen Torhüterin Xu Huan. Auch in der Folge kommt immer wieder Reuteler zu Möglichkeiten, mal geht ihr Schuss drüber, mal wird er geblockt. Die beste Chance in der ersten Hälfte haben die Schweizerinnen kurz vor dem Pausenpfiff. Zunächst geht ein Abschluss von Fabienne Humm an den Pfosten, danach wird der zweite Versuch geblockt. Wieder kam der - wie kann es anders sein - von Reuteler.

Géraldine Reuteler bei einem Abschluss. Toto Maeti/Frechfocus / Blick

Géraldine Reuteler, die Spielerin von Eintracht Frankfurt, ist zunächst auch im zweiten Umgang im Blickpunkt. Insbesondere in der 65. Minute. Dann wird sie im chinesischen Strafraum gleich von zwei Gegenspielerinnen in die Zange genommen wird. Reuteler verwirft die Hände und fordert einen Penalty. Das Publikum pfeift zwar, doch die ungarische Schiedsrichterin Katalin Kulcsar nicht.

Danach sind es tatsächlich die Chinesinnen, die wieder zu Möglichkeiten kommen, die Schweiz verliert womöglich auch durch die vielen Auswechslungen etwas die Kontrolle. In der Schlussphase kommen die Schweizerinnen zwar nochmals etwas auf, das immer lauter werdende Publikum wertschätzt dies. Sandrine Mauron kommt zu einem gefährlichen Volley-Schuss, der geht aber knapp über das chinesische Tor. Trotz guter Unterstützung bleibt das Team von Inka Grings gegen China torlos. Zum Schluss kommt es sogar noch zum grossen Aufreger im eigenen Strafraum: Die Chinesinnen treffen noch den Pfosten.

Die Schweizerinnen, wie hier Luana Bühler scheitern immer wieder beim Abschluss. Urs Flueeler / Keystone

Das nächste Test-Länderspiel im Hinblick auf die WM bestreiten die Schweizerinnen am Dienstag gegen Island.