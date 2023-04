Frauen-Nationalteam Zu wenig zählbares: Schweizer Fussballerinnen verlieren gegen Island mit 1:2 Das Schweizer Fussballnationalteam der Frauen zieht im Testländerspiel im Züricher Letzigrund eine Niederlage ein. Nur phasenweise spielt das Team von Inka Grings ansprechend.

Die Schweizerinnen mit Seraina Piubel (rechts) verlieren knapp gegen Island. Michael Buholzer / KEYSTONE

Kurz läuft die Tormusik im Zürcher Letzigrund. Vielleicht hätte es das Siegtor zum 2:1 sein können für die Schweiz. Doch der Jubel bleibt der vermeintlichen Torschützin Ana-Maria Crnogorcevic in der 66. Minute im Hals stecken, weil ihre Mitspielerin Julia Stierli die isländische Torhüterin Runarsdottir behindert hatte. Stattdessen gelingt der Isländerin Jonsdottir nach einer Hereingabe von Gunnlaugsdottir sieben Minuten später das zweite Tor. Zwar drücken die Schweizerinnen zum Ende der Partie noch auf den Ausgleich, scheitern aber unter anderem mit einem Lattentreffer von Luana Bühler. Somit verliert die Schweiz das Testspiel gegen Island mit 1:2.

Schon früh rennt das Schweizer Team einem Rückstand hinterher. In der 15. Spielminute steht Glodis Viggosdottir nach einem Standard zwar noch knapp im Abseits, drei Minuten später erzielt sie das Führungstor dennoch. Nach einem langen Pass von Sigurdardottir ist Island-Captain Viggosdottir im Schweizer Strafraum unbedrängt, kann den Ball verarbeiten und das Tor erzielen.

Nach einer schwachen ersten halben Stunde können sich die Schweizerinnen jedoch steigern und kehren wieder in die Partie zurück. Der Ausgleich fällt dank einem perfekt vorgetragenen Konter. Géraldine Reuteler lanciert dabei Seraina Piubel, die den Ball an der isländischen Torhüterin vorbei legen und einschieben kann. Für die Spielerin des FC Zürich ist es im fünften Länderspiel das erste Tor. Die Tochter des ehemaligen Zürich-Trainer Urs Meier ist die grösste Profiteurin des Trainerwechsels im Nationalteam. Unter Nils Nielsen kam sie nur auf ein Länderspiel, seit der Übernahme von Inka Grings zum Jahresanfang kam sie in jeder Partie zum Einsatz.