Frauen-WM Australischer Traum ist ausgeträumt: England siegt trotz Kerr-Traumtor im WM-Halbfinal mit 3:1 Zunächst sorgt die australische Starspielerin Sam Kerr für das Highlight des Spiels, doch nur wenige Minuten später beerdigt Lauren Hemp die australischen Träume des Titelgewinns. Im WM-Final am Sonntag trifft nun England auf Spanien.

England steht erstmals im WM-Final und trifft dort auf Spanien. Bild: Dan Himbrechts / EPA

Sam Kerr nähert sich dem Strafraum, ist aber noch ein gutes Stück entfernt, auf der linken Seite läuft eine Mitspielerin mit, doch die Starspielerin Australiens zieht selber ab – und bringt mit ihrem Traumtor das ganze Stadion zum Ausflippen. Nach dem Ausgleichstreffer Australiens werden die 75’784 Menschen in Sydney richtig laut.

Nur acht Minuten später verstummt die aufgepeitschte Stimmung im Stadion. Dann nämlich sorgt Lauren Hemp für die erneute Führung Englands. In den Schlussminuten erhöht noch Alessia Russo zum 3:1, die Entscheidung im umkämpften WM-Halbfinal in Sydney.

Stimmungskiller mitten in der Euphorie

Seit Tagen interessiert in Australien nichts anderes als das Spiel der «Matildas», wie die Australierinnen nach einem Volkssong benannt werden. Das ist auch im Stadion in Sydney zu spüren. Das australische Publikum ist begeisterungsfähig – und laut. Bei jeder gelungenen Aktion wird geschrien. Und wird eine Australierin gefoult, buht das ganze Stadion.

Der erste Stimmungskiller kommt jedoch schon in der 36. Minute in Form eines englischen Führungstors. Der Ball landet nach einem Angriff über die linke Seite vor Ella Toone, die den Ball wunderbar in den Winkel katapultiert. Es ist die Führung für die Engländerinnen in einem Spiel, von dem sie in der ersten Hälfte deutlich mehr gehabt haben.

Doch in der zweiten Halbzeit kehren die Australierinnen mit dem Traumtor Kerrs zurück. Der Gleichstand währt jedoch nur acht Minuten. Lauren Hemp trifft zur erneuten Führung Englands. Die australische Verteidigerin Ellie Carpenter hatte den Ball verloren, Stürmerin Hemp den Fehler ausgenutzt und zum 2:1 für England eingeschoben.

Sam Kerr gelingt zwar ein Traumtor, vergibt aber eine weitere Topchance. Bild: Alessandra Tarantino / AP

Danach kommen die Australierinnen erneut zu einigen guten Torchancen. Auch die australische Starspielerin Kerr kommt erneut noch zu einer guten Möglichkeit. Nach einem Eckball schiesst sie aus fünf Metern den Ball volley über das Tor. Doch nur wenige Zeigerumdrehungen später machen die Engländerinnen alles klar, ein schön ausgespielter Konter schliesst Alessia Russo mit einem Flachschuss in die weite Ecke ab zum 3:1 ab.

Damit treffen die Engländerinnen am Sonntag im Final um 12 Uhr Schweizer Zeit auf Spanien. Für das Heimteam aus Australien geht es am Samstag in Brisbane noch in das kleine Final gegen Schweden.