Schweizer Team wechselt Trainingsplatz

Der Platz des Rothwell Juniors FC. Facebook

Das Schweizer Nationalteam trainierte am Mittwoch Vormittag nicht mehr auf dem Trainingsplatz des Rothwell Juniors FC etwas ausserhalb von Leeds. Nach nur einer Einheit hat sich das Schweizer Team gemeinsam mit der Uefa entschieden, den Platz zu wechseln. Stattdessen trainieren die Schweizerinnen zumindest vorerst in Huddersfield auf dem Town Academy Training Ground. «Bei der Platzinspektion haben wir feststellen müssen, dass der Rasen nicht dem Standard entspricht, den wir brauchen, um optimal trainieren zu können», begründet SFV-Frauenfussball-Direktorin Tatjana Hänni.

Einige Spielerinnen haben sich bei der ersten Trainingseinheit über den harten Platz genervt. «Unter einem englischen Rasen haben wir uns ehrlich gesagt schon ein bisschen etwas anderes vorgestellt», sagt Innenverteidigerin Viola Calligaris am Mediapoint am Mittwoch vor dem Training. Auch Riola Xhemaili klagte über den eher harten und trockenen Rasen: «Für mich ist so ein Platz zwar weniger schlimm, aber Spielerinnen, die Probleme mit den Knien oder Gelenken haben, spüren das schon.» Brisant ist, dass die Uefa den Rasen des Rothwell Juniors FC noch am Freitag inspiziert hatte und mit vier Sternen versehen hatte, was dem Maximum entspricht. Auch am Donnerstag trainiert die Schweiz in Huddersfield, ehe es am Freitag dann ins Stadion in Leigh geht, wo die Schweiz am Samstag um 18 Uhr auf Portugal trifft. (rg)