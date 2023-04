Frauenfussball Wie gut stehen die Chancen der Schweizer Kandidatur? Alles, was es zur möglichen Heim-Euro 2025 zu wissen gilt Die Fussball-EM der Frauen soll in zwei Jahren in der Schweiz stattfinden. Fragen und Antworten zur Schweizer Kandidatur.

Können die Schweizerinnen 2025 an den Heim-Europameisterschaften jubeln? Salvatore Di Nolfi / Keystone

In Lissabon fällt am Dienstag Nachmittag der Entscheid: Kommt die EM 2025 in die Schweiz oder nicht? Für die Zukunft des Schweizer Frauenfussball ist es ein bedeutender Entscheid. Wir klären die wichtigsten Fragen und Antworten zur Schweizer Kandidatur.

Die Kandidatur sieht vor, dass in den Städten Basel, Luzern, St. Gallen, Zürich, Thun, Genf, Sion und Bern gespielt würde. Lausanne hat sich als möglicher Spielort zurückgezogen, da sich die waadtländer Hauptstadt auf die Austragung des Eidgenössischen Turnfestes konzentrieren möchte. Ein Makel in der Schweizer Bewerbung ist, dass der italienischsprachige Teil des Landes komplett ausgeklammert wird. Das neue Stadion in Lugano wird für den Grossanlass nicht rechtzeitig fertig.

Neben einem skandinavisches Bündnis aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden sind die Einzel-Bewerbungen von Frankreich und Polen eingegangen.

Die Schweizerinnen singen die Hymne während der EM 2022. Imago

Vor der Vergabe ist es schwierig, einzuschätzen, wie gut die Chancen der Schweizer Kandidatur stehen. Für die Schweiz sprechen sicherlich die kurzen Distanzen innerhalb des Landes in einem sicheren Land in der Mitte Europas mit einem funktionierenden ÖV-System. Auch die vielen modernen Stadien mit einer guten Grösse sprechen für die Bewerbung. Die Stadionauslastung dürfte bei einer EM in der Schweiz deutlich höher sein als zuletzt in England, als trotz tollen Zuschauerzahlen die teils zu grossen Stadien halb leer waren. Jedoch fehlt in der Schweizer Bewerbung ein Finalstadion der Grösse des Wembleys. 87'192 Fans hatten im EM-Final 2022 zwischen England und Deutschland für einen neuen Rekord gesorgt. Ähnliche Zahlen wären zum Beispiel bei Konkurrent Frankreich mit dem Stade de France möglich.

Dem EM-Final 2022 zwischen England und Deutschland wohnten 87'192 Menschen bei. Alessandra Tarantino / AP

Als Favorit gilt Skandinavien, da in den nordischen Ländern der Frauenfussball einen deutlich höheren Stellenwert besitzt als hierzulande. Gegen die nordische Bewerbung spricht auf den ersten Blick nur, dass diese Nationen alle schon eine Fussball-EM der Frauen austragen durften: Norwegen 1987, Dänemark 1991, Norwegen/Schweden 1997, Finnland 2009 und Schweden 2013. Frankreich, Polen und die Schweiz hatten die EM der Frauen noch nicht. Jedoch sind vergangene Turniere auch der Hauptgrund gegen die Bewerbung Frankreichs. Dort fand die Männer-EM 2016 und die Frauen-WM 2019 statt. Gegen Gastgeber Polen könnte die räumliche Nähe zum Krieg in der Ukraine sprechen.

Wer die EM 2025 austragen darf, entscheidet am Dienstag das Uefa-Exekutivekomitee anlässlich seiner Sitzung in Lissabon. Vorher dürfen die einzelnen Länder in einer fünfminütigen Präsentation ihr Konzept vorstellen. Das Komitee setzt sich aus dem Uefa-Präsidenten Aleksander Ceferin und 16 weiteren Mitgliedern zusammen.

Die EM 2022 löst eine Euphorie aus. Andy Rain / EPA

Tatsächlich dauert es nur ein wenig mehr als zwei Jahre, bis die EM im Juli 2025 angepfiffen wird. Die Zeit ist für die Planung der grössten Frauen-Sportveranstaltung Europas sehr eng bemessen – vor allem, wenn man dies mit den Männerturnieren vergleicht, die deutlich früher vergeben werden. Gut ist, dass in der Schweiz schon alle acht Stadien stehen. Es müsste lediglich in Thun und Bern der Kunstrasen durch Naturrasen ersetzt werden. Anderweitig gäbe es mehr zu tun. Zunächst müssten auch einige Personalentscheide getroffen werden, so würde es eine Turnierdirektorin oder einen Turnierdirektor benötigen. Marion Daube, die als Projektverantwortliche beim SFV die Kandidatur eng begleitet hatte, ist seit Anfang Jahr Direktorin und hätte dafür kaum Kapazitäten.

Die Schweizer Nationalspielerinnen jubeln über den Treffer von Géraldine Reuteler (Nummer 6) beim EM-Spiel gegen die Niederlande. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Die Austragung der Europameisterschaft 2022 in England kostete insgesamt rund 55 Millionen Euro. Das Schweizer Budget dürfte sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Die Politik hat bereits breite Unterstützung zugesichert.