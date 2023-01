Freestyle-Skistar Früher opferte Andri Ragettli für so etwas seine Jokertage Die Freeskier brillieren an diesem Wochenende am Laax Open. Speziell wird der Heimauftritt für den 24-jährigen Bündner. Andri Ragettli hofft auf einen ganz besonderen Gast.

Andri Ragettli gehört zu den spektakulärsten Wintersportlern der Welt. Keystone

Andri Ragettli erzählt die Geschichte mit einem süffisanten Lächeln. Wie er damals als 7-jähriger Knirps die Piste runterfuhr, im gleichen Tempo wie die Freestyle-Profis im Park daneben. Wie er dann unten an der Talstation schaute, mit einem dieser Profis auf den Sessel zu kommen. Und sich dann «mega krass» fühlte, für ein paar Minuten neben den grossen Namen der Freeski-Szene auf einem dieser Sessel zu sitzen, bis das Ganze oben auf dem Berg wieder von vorne losging.

In der Schule opferte Ragettli jeweils seine beiden Jokertage für die European Freeski Open in Laax. Jene Tage, die jedem Schüler zur Verfügung standen, um ohne Grund dem Unterricht fern zu bleiben.

Der Event heisst mittlerweile Laax Open. Ragettli ist vom jungen Bewunderer zum Idol geworden. Nicht ausgeschlossen, dass in diesen Tagen Kinder an der Talstation auf den Mann warten, der sich dank seinen sportlichen Leistungen sowie seinem Auftritt in den Sozialen Medien einen internationalen Ruf geschaffen hat, um dann mit ihm ein paar Sesselbahnminuten zu verbringen.

Vor der Grossmutter?

Ragettlis Heimauftritt ist ein spezieller. Weil er in den vergangenen Jahren nie die Möglichkeit dazu hatte. Zwar war Laax zwischen 2006 und 2011 sowie zwischen 2014 bis 2016 Austragungsort der European Freeski Open. Namen wie Kai Mahler, Elias Ambühl oder Fabian Bösch hatten hier ihren Auftritt. Zuletzt aber waren die Laax Open den Snowboardern vorenthalten.

In diesem Jahr kehren die Freeskier nach siebenjähriger Abwesenheit zurück auf den Crap Sogn Gion. Und mit ihnen Andri Ragettli. In seinen frühen Karrierejahren hatte der Flimser schon am Event vor seiner Haustür teilgenommen. «Er gehört auf jeden Fall zu den grossen Hoffnungen der Zukunft», hiess es damals in einem Branchenmagazin zum Anlass.

Heute ist der Flimser Weltmeister, dreifacher Sieger an den X-Games, mehrfacher Disziplinenweltcupsieger. «Es bedeutet mir extrem viel, sind die Freeskier wieder am Laax Open mit dabei», sagt Ragettli. «Bei meinem letzten Wettkampf in Laax kam meine Grossmutter auf den Berg. Ich würde mich riesig freuen, wenn sie auch dieses Jahr wieder dabei ist.» Dass der Druck vor der eigenen Haustür etwas grösser ist als anderswo, kümmert Ragettli nur wenig. «Unter Druck bin ich sowieso meistens besser.»

Slopestyle-Kugel verteidigen

Im vergangenen Frühling gewann Ragettli zum vierten Mal den Disziplinenweltcup im Slopestyle, in einem Herzschlagfinal mit dem Norweger Birk Ruud. Beim bisher einzigen Slopestyle-Event in diesem Winter in Stubai klassierte sich Ragettli auf Rang 2 – hinter Ruud. Im Big Air schauten die Plätze 4, 2 und 16 heraus.

«Das Ziel in Laax ist dasselbe wie immer. Ich will mein Bestes zeigen – und hoffentlich weit vorne landen», sagt Ragettli. Damit alle, die seinetwegen einen Jokertag an der Schule nehmen nicht enttäuscht werden.