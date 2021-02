Im Apnoetauchen (Freitauchen) tauchen die Sportler von einer Boje aus entlang eines Seiles, an dessen Ende eine Lampe befestigt ist, in die Tiefe vor: «Wir tauchen ins Licht», erklärt Daniel Röttgermann. Gesichert ist der Taucher mit einer Bodyline – für den Fall, dass er das Bewusstsein verliert oder sich im Seil verheddert. Aufgrund der schnell sinkenden Wassertemperatur ist das Tragen eines Neoprenanzuges unablässig – vor allem in Schweizer Gewässern. Röttgermann führt aus: «Wenn die Temperatur an der Wasseroberfläche 24 Grad beträgt, sind es in 15 Metern Tiefe noch 15 Grad. Ab 30 Meter ist es im Wasser stockdunkel. Und im Bereich von 50 Metern unter der Oberfläche sinkt die Temperatur auf zirka sechs Grad.» Je nach Disziplin sind die Taucher mit zwei Flossen, einer Flosse oder ohne unterwegs.

Die ersten 15 bis 20 Meter eines Tauchgangs seien extrem anstrengend, so Röttgermann. Danach werde der Druck auf den Körper so gross und das Lungenvolumen so klein, dass der Körper automatisch zu sinken beginne. Der Freitaucher spricht von «Free fall». In dieser Phase konzentriere er sich nur noch auf den Druckausgleich sowie auf die ideale Körperposition und auf die Entspannung. Entscheidend für einen erfolgreichen Tauchgang ist vor allem die Vorbereitung. Man müsse ruhig und kontrolliert atmen, die Muskulatur lockern und sich in einen Zustand der totalen Entspannung versetzen. Als Massstab gilt Alexei Moltschanow. Der 33-jährige Russe hat die Sportart perfektioniert und hält sechs Weltrekorde, darunter mit 250 Metern im «No-Limit-Tauchen». Am 29. Juni 2013 blieb er in Belgrad sagenhafte 8 Minuten und 33 Sekunden unter Wasser. (tr)