Frühlingsauslauf für die Zebras im Playoff-Gehege Der ehemalige Einzelrichter von Swiss Ice Hockey schreibt in seiner Kolumne, die Schiedsrichter hätten in den letzten Monaten sehr gute Arbeit geleistet. Reto Steinmann*

Nach der Pflicht die Kür. Nach 50 Qualifikationsrunden befindet sich in den nächsten sechs Wochen die gesamte Hockeyfamilie in einer Art Ausnahmezustand. Weder die drei Tage vor der Playoff-Zeit beginnende Fastenzeit noch die profanen Dinge des Tagesgeschehens können diese temporäre Prioritätenordnung beeinflussen, geschweige denn umstossen. Zu eben dieser Familie zählen nicht nur die Spieler, deren Staff sowie die Fans, sondern auch die Schiedsrichter. Sie belegen zwar in der Aussenwahrnehmung im Ranking keinen der vordersten Plätze, müssten dies aber. Sie haben den schwierigsten Job im Rink. Ihre Belastung ist enorm. Selbst die Amateure leiten zwischen 70 und 80 Spielen pro Saison; die acht Profis noch einige mehr.

Während einem Spieler vom auf der Galerie installierten Volksgericht verziehen wird, wenn er an einem Abend das leere Tor nicht trifft, ist das bei vermeintlichen Fehlentscheiden der Zebras anders. Es kommt immer noch vor, dass die Gefühlslage jeweils artikuliert wird mit Pfiffen und Gegenstandswürfen auf das Eis. Man tut sich noch oft schwer, den Refs das Stigma der Fehlbarkeit zuzugestehen. Vor allem dann, wenn die geortete Fehlleistung direkt in die Niederlage führt. Immerhin wird dieses ambivalente Verhältnis zur Objektivität auf den Rängen nicht mehr genährt durch das Verhalten der Spieler. Dass Besserwisser gleich hordenweise den Ref bestürmen, ist im Eishockey Vergangenheit. Wenn der Unparteiische seine Erkennungsmarke zückt in Form des erhobenen Arms, pfeift und anschliessend den Weg zeigt Richtung Strafbank, verzichtet der Fehlbare auf massenwirksames Gejammer und Gezeter über vermeintliches Unrecht und ergänzt die Fahrt Richtung geschützten Ort für Denkpausen höchstens mit Kopfschütteln.



Zumindest bei den Klubs und deren Verantwortlichen werden die Schiedsrichter mittlerweile als Partner wahrgenommen. Das hat auch zu tun mit dem neuen leitenden Angestellten Andreas Fischer. Als früherer NL-Spieler und Schiedsrichter mit Führungserfahrung aus der Privatwirtschaft hat er eine neue Kultur implementiert. Unter seiner Ägide herrscht gegen aussen Transparenz. Er kann einen Fehler eines Refs nachträglich auch öffentlich eingestehen. Das schafft Vertrauen und führt auch dazu, dass der Boulevard nur noch selten kläfft. Dies wiederum bewirkt, dass Volkes Stimme nicht mehr viele Gelegenheiten erhält, das Lied über die Fehler der Zebras zu intonieren. Nun ist es aber nicht etwa so, dass die Leistungen der Refs von deren Leitung unreflektiert zur Kenntnis genommen werden. Jedes Spiel wird genau analysiert und kann Folgen haben für die weiteren Aufgebote bezüglich Liga und Anzahl. Wenn nun die Zeit der körperlosen Feinarbeit vorbei ist und in den Zweikämpfen von Moll auf Dur umgestellt wird, wenn es also um den Titel geht, werden die Refs naturgemäss mehr in den Fokus rücken. Sie sind parat, die sehr gute Arbeit der letzten Monate weiterzuführen.



* Reto Steinmann war von 2004 bis Ende Saison 2015/16 Einzelrichter für Swiss Ice Hockey und praktiziert als Rechtsanwalt und Notar in Zug.