Fussball 1:3-Niederlage: Der SC Kriens scheitert an der Klasse von Thun Keine Punkte für den SC Kriens im ersten Heimspiel der Saison: Der SCK verliert 1:3 (1:2) gegen den FC Thun. Die Gäste siegen verdient – auf Kriens wartet noch viel Arbeit.

Der Krienser Anthony Gölzer (rechts) gegen den Thuner Pius Dorn während des Challenge League-Spiels zwischen dem SCK und dem FC Thun im Stadion Kleinfeld in Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 31. Juli 2021)

Enttäuschte Gesichter in Kriens am Samstagabend kurz vor 20 Uhr: Der SCK kassierte ein 1:3 gegen den Aufstiegsanwärter Thun. Nach dem guten 1:1 vom Mittwoch auswärts in Schaffhausen ist es im zweiten Saisonspiel allerdings nur ein kleiner Rückschlag für die Krienser, denn die Mannschaft von Trainer Davide Morandi konnte lange mithalten. Im Team von Aufstiegsanwärter Thun steckt viel Klasse. Die Mängel auf Krienser Seite: Hinten teilweise anfällig und zu wenig dicht in der Verteidigung; vorne, das kennen wir von letzter Saison, noch mit zu wenig Durchschlagskraft, nach guten Angriffsauslösungen zu harmlos.

Schon nach drei Minuten in Rückstand

Die Krienser mussten schon nach drei Minuten einem Rückstand hinterherrennen. Der Schiedsrichter diktierte sehr streng einen Freistoss nahe des Kriens-Strafraum. Ransford Selasi schien Thuns 35-jährigen Stürmerstar Alexander Gerndt nicht wirklich gefoult zu haben. Der Schwede Gerndt versenkte den Freistoss aus rund 20 Metern herrlich im SCK-Tor, wobei Goalie Joschua Neuenschwanders Stellungsspiel nicht wirklich überzeugte.

Die Thuner dominierten und beherrschten in der Folge das Spielgeschehen, ohne wirklich weitere Torgelegenheiten zu kreieren. Kriens versuchte, tapfer mitzuhalten. Gerade als man sich die Frage zu stellen begann, wer denn beim Heimteam das Offensivspiel entwickeln soll, drang Kriens-Captain Marijan Urtic in den Thun-Strafraum. Sein Schussversuch wurde geblockt, der Ball gelangte aber zu Liridon Mulaj, der im zweiten Versuch flach zum 1:1 skorte. Und obwohl Kriens nicht nur das Resultat, sondern auch das Spielgeschehen ausgeglichen hatte, hielt das Unentschieden nur sechs Minuten.

Auch das zweite Thuner Tor war nicht ohne Makel, schien abseitsverdächtig. «Ja, wir haben auch ein Offside gesehen», bestätigte Kriens-Trainer Morandi nach der Partie. «Aber wir wollten unsere Energie nicht unnötigerweise ins Reklamieren investieren.» Beim 2:1 für Thun darf auch nicht unerwähnt bleiben: Als Verteidiger Fabian Rüdlin seinen Teamkollegen Daniel Dos Santos mit einem weiten Ball vor den SCK-Strafraum schickte, stand die zentrale Krienser Verteidigung ziemlich verwaist da. Goalie Neuenschwander konnte sich ausserdem nicht rasch genug zum Herauslaufen entscheiden und wurde dann von Dos Santos umspielt.

Kriens macht nach der Pause Druck

Das Heimteam übernahm nach dem Seitenwechsel das Spieldiktat, machte viel Druck auf das Thuner Tor. Ein Schuss von Helios Sessolo in der 48. Minute war ein erstes Signal, dann hatte Albion Avdijaj in der 52. Minute die 1:1-Chance. Mittelstürmer Avdijaj wirkt im Moment aber noch wie ein Fremdkörper im Krienser Kollektiv. Das braucht noch Zeit.

Ganz nahe am Ausgleich waren die Krienser in der 66. Minute. Die Thuner hatten sich unterdessen in die Defensive zurückgezogen. Goelzer schoss im gegnerischen Strafraum mit Finesse, traf aber nur die Latte. Danach kam nicht mehr viel von Kriens. Ein Ballverlust von Captain Marijan Urtic und ein darauffolgendes Foul im Strafraum ermöglichte den Gästen noch per Penalty das 3:1. Grégory Karlen traf beim Elfmeter sicher. «Kriens ist und bleibt ein unangenehmer, unbequemer Gegner», sagte Thun-Trainer Carlos Bernegger:

«Nach einer schwierigen Zeit in der Quarantäne bin ich sehr froh, dass wir diesen Sieg aus Kriens mitnehmen können.»

SCK-Trainer Morandi meinte:

«Meine Spieler sollen nach einer 1:3-Niederlage enttäuscht sein, ich selber bin nicht enttäuscht, denn wir haben gegen einen starken Gegner eine gute Leistung gezeigt und lange Zeit mitgehalten. Vielleicht waren wir gegen Thun manchmal etwas zu naiv, aber es gibt eigentlich keinen Grund, meinen Spielern Vorwürfe zu machen.»

Am Schluss siegte jenes Team mit mehr Challenge-League-Klasse. Ein Punktgewinn – vor allem nach den beiden umstrittenen Gegentreffern in der 1. Halbzeit – wäre für die Krienser allerdings durchaus möglich gewesen – er hätte vor dem nächsten Auswärtsspiel am Freitag bei Neuchâtel Xamax gut getan, beruhigend gewirkt.