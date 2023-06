Fussball 24. Meistertitel für die Frauen des FC Zürich – Qualifikationssieger Servette-Chênois bleibt in St.Gallen chancenlos Dank des 3:0 gegen Servette-Chênois gewinnen die Frauen des FC Zürich zum 24. Mal den Schweizer Meistertitel. Die Zürcherinnen sind im Gegensatz zu den leicht favorisierten Genferinnen auf den Punkt bereit.

Die Zürcherinnen feiern den Meistertitel. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Den Zürcher Fussballerinnen ist die Titelverteidigung gelungen. Nachdem sie sich im Vorjahr gegen Servette-Chênois im Penaltyschiessen durchgesetzt hatten, sicherten sie sich in St.Gallen den Meistertitel gegen dieselben Gegnerinnen souverän in 90 Minuten.

Für Servette-Chênois, das dominierende Team der Qualifikation, setzte es just im entscheidenden Spiel die erste Saisonniederlage ab.

Die Zürcherin Nadine Riesen (vorne) gegen Nathalia Spälti. Urs Bucher/Freshfocus

Der Erfolg für den FC Zürich war verdient. Vor 1937 Zuschauerinnen und Zuschauern dominierte das Team von Trainerin Jacqueline Dünker die Partie, hatte die Cupsiegerinnen aus Genf von Beginn an im Griff und liess sie auch nach der Pause nie richtig ins Spiel kommen. Das leicht favorisierte Servette-Chênois enttäuschte auf der ganzen Linie.

Zürich geht mit dem Pausenpfiff in Führung

Der FC Zürich war praktisch mit dem Pausenpfiff in Führung gegangen. Nach einem abgewehrten Corner nahm die österreichische Internationale Marie-Therese Höbinger den Ball an der Strafraumgrenze direkt aus der Luft und erzielte das erste Tor des Playoff-Finals.

Die Führung ging in Ordnung. Die Züricherinnen hatten sofort viel Druck aufgebaut und erarbeiteten sich in den ersten 45 Minuten die deutlich besseren Chancen. Die Equipe störte die Genferinnen früh, war oft einen Schritt schneller und erspielte sich so vor allem im Mittelfeld ein deutliches Übergewicht.

Genfer Topskorerin kommt nicht zur Geltung

Nach der Pause reagierten die Genferinnen zwar, wirkten nun angriffiger und zielstrebiger, der FC Zürich blieb aber dank seines schnellen Umschaltspiels das gefährlichere Team. Hinzu kam, dass Zürich Servettes Topskorerin Natalia Padilla Bidas stets im Griff hatte.

In der 62. Minute kamen die Genferinnen dem Ausgleich allerdings nahe, doch Zürichs Torhüterin Seraina Friedli parierte zweimal in Folge stark. In der 75. Minute fiel schliesslich die Vorentscheidung, als die Schweizer Internationale Fabienne Humm unter den Augen von Zürichs Präsident Ancillo Canepa auf 2:0 erhöhte. Kurz vor Spielende traf die eingewechselte Alayah Pilgrim noch zum auch in dieser Höhe verdienten 3:0.