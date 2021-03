Fussball Achtung: Jetzt droht dem SC Kriens der Abstiegsrang Siegen Chiasso und Xamax und verliert Kriens gleichzeitig, rutschen die Innerschweizer auf den letzten Platz der Challenge League ab.

Mark Marleku (rechts): Tore von ihm für den SC Kriens sind dringend erwünscht.

Bild: Pius Amrein (Kriens, 20. Februar 2021)

Kriens – Grasshoppers, Xamax – Schaffhausen und Stade Lausanne-Ouchy – Chiasso. Das sind die drei Abstiegspartien der Challenge League der aktuellen Runde, wobei Chiasso erst am Samstagabend spielt. Kriens könnte also heute Abend schon auf den vorletzten Tabellenrang zurückfallen und im schlimmsten Fall– wenn Xamax punktet, Chiasso in Lausanne gewinnt und Kriens heute verliert – auf den Abstiegsrang. Ein Schreckensmoment, der sich in den vergangenen Wochen und Spielen anbahnte und den die Krienser mit Niederlagen «auf Augenhöhe» beziehungsweise fehlendem Instinkt vor dem gegnerischen Tor selber verschuldeten.

Das Schreckensszenario aber weist Kriens-Trainer Bruno Berner von sich, von seinem Team: «Eine irrelevante Diskussion! Entscheidend ist die Bilanz am Ende der Saison. Was nützt uns der 8. Rang jetzt, wenn wir am Schluss auf dem 10. Platz stehen? Wir sind und bleiben nervenstark.»

Transfers zeigen noch nicht die gewünschte Wirkung

Kriens-Präsident Werner Baumgartner hatte gleich nach der Weihnachtspause gesagt: «Der Abstieg ist für den SC Kriens keine Variante.» Der SCK tätigte dann namhafte Transfers (Luan, Marleku, Sessolo, Kryeziu), welche aber den gewünschten Effekt beziehungsweise den erhofften Punktezuwachs noch nicht wirklich brachten. Kriens hat seit Neujahr in neun Spielen neun Punkte (von möglichen 27) erspielt.

Den Kriensern fehlen heute gegen GC, das in den letzten vier Spielen nur drei Punkte holte, der gesperrte Izer Aliu sowie die verletzten Dario Ulrich, Daniel Follonier und Robin Busset. Berner vor dem GC-Knüller: «Die Grasshoppers sind zu Recht Leader. Aber wir können befreit aufspielen.»