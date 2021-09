Fussball Arme Krienser – mit krassem 0:5 auf die Heimfahrt Der SC Kriens verliert am Samstagabend auswärts bei Stade Lausanne-Ouchy wie erwartet: Bei der 0:5 (0:2)-Niederlage stand der SCK schon wieder nach wenigen Minuten Spielzeit auf der Verliererstrasse.

Drei Saisons lang stemmte sich der SC Kriens erfolgreich und eindrücklich gegen den Abstieg aus der Challenge League. Nun, in der vierten Saison, stehen die Zeichen deutlich auf «Absturz und Abstieg.» Die Krienser verloren auch das siebte von acht Spielen der Meisterschaft 2021/22. Sie müssen sich auf einen sportlich äusserst kühlen Herbst und einen frostig-eisigen Winter einstellen.

In Lausanne mussten die Krienser schon wieder sehr früh einem Rückstand hinterherrennen: Diesmal schlug es in der 7. Minute ein. Der französische Mittelstürmer Brighton Labeau skorte für Ouchy nach einem schweren Fehler von Kriens-Goalie Pascal Brügger. Der SCK-Keeper musste mindestens noch einen weiteren Treffer auf seine Kappe nehmen. «Wir waren von Beginn weg verunsichert», sagte Kriens-Sportchef Bruno Galliker nach Schlusspfiff.

Stade Lausanne-Ouchy – Kriens 5:0 (2:0) Pontaise. – 312 Zuschauer. – SR Fähndrich. Tore: 7. Labeau 1:0. 42. Abdullah 2:0. 60. Chader 3:0. 87. Labeau 4:0. 89. Labeau 5:0. Stade Lausanne-Ouchy: Hammel; Cueni, Hajrulahu, Pos; Abdallah (87. Asllani), Bayard (87. Lima), Abdullah (83. Laugeois), Hadzi; Ajdini (74. Hadji), Chader (74. Hysenaj); Labeau. Kriens: Brügger; Urtic, Harambasic, Goelzer; Bollati (64. Busset), Selasi, Mistrafovic (46. Marleku), Costa (73. Djorkaeff); Yesilçayir, Mulaj (83. Binous); Avdijaj (64. Isufi).

Gegen Schaffhausen nach 12 Minuten im Rückstand; gegen Thun nach 3 Minuten; gegen Xamax nach 14 Minuten; gegen Yverdon nach 5 Minuten – und am Samstag in der Romandie nach 7 Minuten – so richtig ernst nimmt die Krienser Abwehr inzwischen keiner mehr. Nachdem Kriens-Sportchef Bruno Galliker zuletzt die defensive Stabilität als «Basis und Fundament» für Punktgewinne bezeichnet und ausgerufen hatte, droht die SCK-Verteidigung zur Liga-Lachnummer zu werden. Defensive Stabilität sieht definitiv anders aus. Aber auch die Offensive ist ein Witz: ein einziger Schuss aufs gegnerische Tor.

Kriens im Moment nur ein Punktelieferant

Als Ouchy-Captain Raffidine Abdullah kurz vor der Pause (42.) auf 2:0 erhöhte, war die Partie gelaufen. Stade Lausanne-Ouchy hatte vor einer Woche im Schweizer Cup das Super-League-Team des FC Sion (zuletzt 1:1 gegen den FC Luzern) mit 4:0 vom Platz gefegt. SLO-Topspieler Sofyan Chader traf nach einer Stunde zum 3:0. Labeau schoss in den Schlussminuten noch das 4:0 und 5:0.

Arme Krienser: Sie sind mit jedem Gegner überfordert und in dieser Liga lediglich ein willkommener Punktelieferant. Kriens hat in acht Spielen 24 Tore kassiert und selber nur fünf erzielt.

Auch im Kampf gegen die rote Laterne lief es in dieser Runde gegen den SC Kriens: Promotion-League Aufsteiger Yverdon besiegte im Heimspiel Super-League-Absteiger Vaduz 2:0, und Wil gewann am Freitag gegen Schaffhausen ebenfalls daheim und ebenfalls 2:0. Das bedeutet für Kriens: Der Rückstand auf Rang 9 beträgt bereits sieben Punkte.

Am nächsten Sonntag auswärts in Aarau

In der 9. Runde muss der SC Kriens am nächsten Sonntag (14.15) nach Aarau. Der Kriens-Gegner, aktuell mit 14 Punkten auf Rang 3 platziert, ist eine Nummer zu gross für die Krienser Mannschaft von Chefcoach Davide Morandi. Und nochmals armes Kriens: Es wird nach der Auswärtspartie gegen Aarau das 1. Viertel der Saison voraussichtlich mit einem mickrigen Punktgewinn bilanzieren und abgeschlagen am Tabellenende das 2. Viertel in Angriff nehmen müssen. Immer noch mit Trainer Morandi?