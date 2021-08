FUSSBALL: CUP Kriens kämpft sich eine Runde weiter Der SC Kriens gewinnt das Cupspiel gegen das zwei Ligen tiefer spielende Vevey mit 3:1 (0:0). Die Tore für die Krienser erzielen Aziz Binous, Liridon Mulaj und Helios Sessolo.

Traf zum 2:1 für den SC Kriens: Offensivkraft Liridon Mulaj. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (6. August 2021)

Es war ein hartes Stück Arbeit für den SC Kriens gegen den Erstligisten FC Vevey United. Die Erlösung am Genfersee schien perfekt, als in der 67. Minute der ein paar Minuten zuvor eingewechselte Aziz Binous für das Krienser Gastteam zum 1:0 skorte. Binous war mit einem Steilpass von Bahadir Yesilçayir vor das Vevey-Tor geschickt worden. Doch Vevey blieb hartnäckig, bissig, schnupperte weiterhin an der Überraschung. Und als Sebastian Cid in der 76. Minute per Kopf der Ausgleich gelang, tobten die Vevey-Fans im Stade de la Copet. "Wir haben beim Gegentor im Abwehrzentrum ganz einfach zu wenig konsequent verteidigt", sagte Kriens-Trainer Davide Morandi nach der Partie.

Aber Favorit Kriens konnte nach dem 1:1 reagieren. Liridon Mulaj traf in der 84. Minute mit einem schönen Schuss zur erneuten SCK-Führung. Doch; Vevey hatte schon vor ein paar Monaten im Schweizer Cup das Super-League-Team von Servette das Fürchten gelehrt. Vevey glich damals in der Schlussphase zum 2:2 aus, verlor dann aber noch in der regulären Spielzeit durch zwei Elfmeter mit 2:4.

Kriens jedoch liess kein 2:2 zu, wollte nicht in die Verlängerung. Helios Sessolo vollstreckte in der 5. Minute der Nachspielzeit alleine vor dem Vevey-Torhüter zum alles entscheidenden 3:1. Morandi: "Es war ein typischer Cupfight. Wir haben alles für den Sieg getan."

Der Einzug in die Cup-Sechzehntelfinals ist geschafft. Jetzt braucht es ab sofort wieder Punkte in der Challenge-League-Meisterschaft. Am nächsten Samstag will sich die Morandi-Mannschaft im Heimspiel gegen den FC Wil (18.00, Kleinfeld) den ersten Sieg in der jungen Saison holen. "Dieser Erfolg im Cup war so wichtig für uns. Jetzt werden wir mit einem guten Gefühl in das Spiel gegen Wil steigen", sagt SCK-Coach Morandi auf der Heimfahrt von Vevey.

Vevey – Kriens 1:3 (0:0)

Copet. – 800 Zuschauer.

Tore: 67. Binous 0:1. 76. Cid 1:1. 84. Mulaj 1:2. 95. Sessolo 1:3.

Vevey: Zimmermann; Dago (85. Özcan), Zouma, Ciss, Hajdini; Cid (85. Pedro), Diop, Zimba, Gasic; De Oliveira (71. Amougou); Goncalves.

Kriens: Neuenschwander; Urtic, Isufi, Goelzer; Bollati (75. Lang), Selasi, Mistrafovic (61. Sessolo), Yesilçayir; Aliu, Mulaj (85. Harambasic); Avdijaj (61. Binous).

Bemerkungen: Kriens ohne Sukacev, Alessandrini (beide verletzt), Marleku und Costa (beide rekonvaleszent). Verwarnungen: 39. Ciss, 58. Urtic, 70. Hajdini, 84. Dago.