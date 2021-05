Fussball Das erste Schweizer Aufgebot ist da – auf diese Spieler setzt Nati-Trainer Vladimir Petkovic bei der EM Die Würfel sind gefallen: Diese 29 Spieler bietet Nati-Trainer Vladimir Petkovic fürs Schweizer EM-Camp auf. Darunter auch drei Überraschungen.

Wer bekommt ein EM-Ticket? 26 Spieler darf Vladimir Petkovic mit an die EM nehmen. 29 rücken ins Schweizer EM-Camp ein. Michel Canonica

In 24 Tagen beginnt für die Schweizer Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Wales das EM-Abenteuer. Es wird eine Reise ins Ungewisse, weil Corona eine geordnete Planung verunmöglicht. Eines ist jedoch seit heute Abend klar: Nati-Trainer Vladimir Petkovic hat sich entschieden, welche 29 Spieler er mit ins EM-Camp nimmt, das in einer Woche in Bad Ragaz beginnt.

Das Schweizer Aufgebot zum Durchklicken:

29 Bilder 29 Bilder Yann Sommer, 17.12.1988 (32), Borussia Mönchengladbach, 60 Länderspiele. Keystone

Das sagt Vladimir Petkovic zum Aufgebot

Nach seiner Verletzungspause bei den WM-Quali im März ist Fabian Schär zurück im Aufgebot. Renato Steffen fehlt weiterhin. Etwas überraschend erhielt Josip Drmic von Vladimir Petkovic kein Aufgebot, er erzielte in den letzten zwei Monaten sechs Tore für sein Team Rijeka. Dafür erhalten von den ehemaligen U21-Nationalspielern gleich drei eine Chance, sich aufzudrängen, nämlich Jordan Lotomba, Dan Ndoye und Andi Zeqiri.

Petkovic kommentierte das Aufgebot so: «Alle 29 Spieler haben nun die Möglichkeit, sich den Traum der Teilnahme an der EM zu erfüllen. Aber es gilt das Leistungsprinzip. Die zurzeit Besten werden schliesslich am Turnier dabei sein.» Aber er fügte auch an: «Es werden jene 26 Spieler sein, die auch als Gruppe am besten zusammenpassen.»

Das ist das Programm bis zur EM

Neben Trainingseinheiten bestreitet die Schweiz rund um das EM-Camp auch zwei Testspiele. Die Partien gegen die USA und Liechtenstein werden Petkovic noch einmal einige letzte Eindrücke liefern. Dann muss er sich entscheiden, welche zwei Spieler den Cut ins finale Aufgebot nicht schaffen. Am 7. Juni wird der Schweizer Tross mit 26 Akteuren nach Baku fliegen. An den Ort, wo das erste EM-Spiel gegen Wales dann stattfindet.

Fussball Europameisterschaft Das Programm der Schweizer Nati Trainingscamp Bad Ragaz: 26.Mai - 4. Juni

Testspiel Schweiz – USA: 30. Mai, 20:15 Uhr

Testspiel Schweiz – Liechtenstein: 3. Juni, 18 Uhr

Abflug nach Baku: 7. Juni

EM-Gruppenspiele

Sa, 12. Juni, 15:00 Uhr: Wales – Schweiz

Mi, 16. Juni, 21:00 Uhr: Italien – Schweiz

So, 20. Juni, 18:00 Uhr: Schweiz – Türkei

Das Schweizer Aufgebot zum Nachlesen:

Torhüter: Yann Sommer (Mönchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Yvon Mvogo (Eindhoven) und Gregor Kobel (Stuttgart).

Verteidiger: Fabian Schär (Newcastle), Nico Elvedi (Möchengladbach), Manuel Akanji (Dortmund), Ricardo Rodriguez ­(Torino), Becir Omeragic (Zürich), Eray Cömert (Basel), Silvan Widmer (Basel), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Loris Benito (Bordeaux) und Jordan Lotomba (Nizza).

Mittelfeld: Granit Xhaka (Captain, Arsenal), Remo Freuler (Bergamo), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Frankfurt), Edimilson Fernandes (Mainz), Steven Zuber (Frankfurt), Ruben Vargas (Augsburg), Christian Fassnacht (YB), Dan Ndoye (Nizza).

Sturm: Haris Seferovic (Benfica Lissabon), Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg) und Andi Zeqiri (Brighton).