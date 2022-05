Fussball Der HSV will wieder erstklassig sein – sonst droht der Mythos des Unaufsteigbaren Der Hamburger SV hat in der Barrage gegen Hertha BSC Berlin die Chance, nach vier Jahren Absenz in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Lange sah es in dieser Saison nach einer weiteren Enttäuschung aus.

Der Hamburger SV will mit dem Schweizer Miro Muheim (Nr. 28, Mitte) wieder in der 1. Bundesliga spielen. Lennart Preiss/Freshfocus / Witters

«Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin», sangen die rund 3000 Fans des Hamburger Sportvereins nach dem 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende auswärts gegen Hansa Rostock. Endlich war es amtlich: Der HSV spielt in der Barrage gegen Hertha BSC Berlin um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Das Hinspiel steigt am Donnerstag, das Rückspiel am kommenden Montag.

Als der Traditionsverein vor vier Jahren erstmals in der Geschichte den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste, befand sich ganz Hamburg in einer Art Schockstarre. Ein Zustand, der bis heute anhält. Dreimal in Serie schlossen die Hamburger eine Saison mit teils unerklärlichen Fehltritten auf dem undankbaren vierten Platz ab.

Immer wenn sich dem Hamburger SV die Chance bot, in die erste Liga aufzusteigen, begannen die Nerven zu flattern. Der unabsteigbare Bundesliga-Dino hatte sich in den unaufsteigbaren Zweitliga-Dauerbrenner verwandelt. Der HSV erlitt in den letzten Jahren so viele Rückschläge, dass man eine ganze Bücherreihe des Scheiterns veröffentlichen könnte.

In dieser Saison nicht die Gejagten

Aufgrund der zahlreichen Rückschläge hielt man sich vor der Saison mit dem Begriff «Aufstieg» vornehmlich zurück, es war lediglich von «Ambitionen» die Rede. Nur nicht zu viel Druck machen, das war die Devise.

Vieles war in dieser Saison anders als zuvor: Statt wie in den letzten Jahren leichtfertig einen komfortablen Vorsprung zu verspielen, hatte der HSV fünf Runden vor Schluss ganze sieben Punkte Rückstand auf den Barrageplatz. Der HSV in der Rolle des Verfolgers – das kannte man in dieser Form noch nicht. Nach dem furiosen Schlussspurt mit fünf Siegen in Serie geht der HSV nun mit viel Schwung in die Barrage. Stürmer Robert Glatzel, mit seinen 22 Saisontoren ein wichtiges Puzzleteil in Hamburgs Mannschaft, fasste die Saison treffend zusammen:

«Immer wieder hingefallen, immer wieder aufgestanden, nie aufgegeben.»

Auch Trainer Tim Walter hat massgeblichen Anteil am erfolgreichen Schlussspurt des HSV. Er hat eine Mannschaft geformt, die auch in schwierigen Momenten kühlen Kopf bewahrt und sich nach nach einigen Rückschlägen in der aktuellen Saison zurückgekämpft hat. Als Belohnung dafür darf man sich berechtigte Aufstiegshoffnungen machen.

Unter Trainer Tim Walter hat sich der Hamburger SV in den letzten Wochen wieder zu einem Aufstiegsaspiranten entwickelt. Martin Meissner / AP

Hertha-Trainer Magath im Fokus

HSV-Klublegende Uwe Seeler freut sich auf das Duell zwischen Berlin und Hamburg und traut dem HSV die Bundesliga-Rückkehr zu:

«Das Duell ist sehr reizvoll. Felix Magath wird sich etwas einfallen lassen, er kennt den HSV ja ein bisschen.»

In der Tat ist es vor allem für Berlin-Trainer Felix Magath eine ganz besondere Affiche. Mit den Hamburgern feierte er in unterschiedlichen Funktionen grosse Erfolge, nun ist er Trainer von Hertha BSC. Ausgerechnet seinem Herzensverein möchte der 68-jährige Aschaffenburger die Suppe versalzen. Rückblickend hatte Felix Magath es schon bei seinem Amtsantritt vor etwas mehr als zwei Monaten geahnt:

«Als ich diesen Job übernommen habe, war ich sicher, dass wir in der Relegation gegen den HSV spielen. Es wird für mich ein schwieriges Spiel, aber ich freu’ mich drauf!»

Felix Magath wurde im März 2022 geholt, um mit Berlin den Abstieg zu verhindern. Andreas Gora / AP

In Hamburg erfreut sich Magath bei vielen Fans grosser Beliebtheit. 388-mal lief der 68-Jährige als Spieler für den HSV auf, feierte drei Meistertitel und 1983 den Gewinn des Europapokal der Landesmeister, wo er im Final gar das Siegtor erzielte. Mitte der 1990er-Jahre trat er dann seine erste Stelle als Cheftrainer in der Bundesliga an. Dennoch betont er: «Es geht nach wie vor nicht um mich oder meine Vergangenheit mit dem HSV. Es geht einzig und allein um Hertha BSC Berlin – um den Klassenerhalt.»