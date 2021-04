Fussball Die Chamer legen einen Traumstart hin – die Playoffs sind schon fast geschafft Der SC Cham bezwingt in der Promotion League Zürich U21 mit 3:0. Alle Treffer fallen in der ersten halben Stunde.

Cham-Stürmer Nico Siegrist deckt den Ball mit der Brust ab und hält sich gleichzeitig den Zürcher Soheil Arghandewall (rechts) vom Leib. Bild: Stefan Kaiser (11. April 2021)

«Wir freuen uns, dass es wieder losgeht, dass wir Ernstkämpfe austragen dürfen», sagte der Chamer Trainer Roland Schwegler vor der Partie gegen Zürich U21. Seine Mannschaft sprühte tatsächlich vor Tatendrang. In der 13. Minute flankte Célien Wicht auf den auf der rechten Aussenbahn mitgelaufenen Nico Siegrist, dieser leitete den Ball zu Jan Loosli weiter, der das Spielobjekt aus kurzer Distanz zur 1:0 Führung in die Maschen setzte. Sechs Minuten später (19.) schlug das Duo Siegrist/Loosli erneut zu. Flanke Siegrist – Kopfball Loosli – 2:0. Nico Siegrist verriet nach dem Abpfiff: «Jan sagte mir vor dem Spiel, er fühle sich gut. Wenn er im gegnerischen Strafraum sei, solle ich ihn anspielen. Ich tat es, und Loosli lieferte.» Jan Loosli meinte hinterher bescheiden: «Ich stand einfach am richtigen Ort und Nico hat mir die beiden Tore pfannenfertig vorbereitet.»

Doch damit nicht genug. In der 28. Minute erkämpfte sich Siegrist gegen einen Zürcher Verteidiger den Ball, ehe er kurz aufsah und das Leder zum Chamer Mittelstürmer Célien Wicht weiterleitete, der zur 3:0-Führung einschoss. Bis zur Pause begnügten sich die beiden Teams mit der Kontrolle des Spiels.

Der Zürcher Trainer Artur Petrosyan schien sich mit der drohenden Niederlage nicht abfinden zu wollen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schickte er mit Lenny Janko und Shani Tarashaj zwei Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft aufs Spielfeld. Die Chamer liessen sich darob nicht verunsichern. Die Abwehr, in der Julian Wüest kurzfristig für den verletzten Mario Bühler einspringen musste, vermochte die spärlichen Angriffe der Zürcher problemlos zu unterbinden. Da auch Cham nicht mehr auf «Teufel-komm-raus» stürmte, entwickelte sich ein Spiel zwischen den beiden Strafräumen, das bis zum Abpfiff praktisch ereignislos blieb.

Noch drei Nachholspiele zu bestreiten

Cham schlug Zürich U21 völlig verdient mit 3:0 und grüsst weiterhin vom zweiten Rang. Roland Schwegler meinte nach dem Spiel: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Es ist nie leicht, nach einem langen Unterbruch wieder einen Ernstkampf bestreiten zu müssen. Dass wir einen Superstart erwischten, verdanken wir unserer aggressiven, zielstrebigen und effizienten Spielweise und einem gut funktionierenden Pressing.»

Um das angestrebte Ziel – das Erreichen der Playoffs mit den acht besten Teams zu erreichen – benötigt Cham aus den noch verbleibenden drei Nachholpartien nach menschlichem Ermessen höchstens noch einen Sieg. Die Chance, das angestrebte Ziel erreichen zu können, bietet sich bereits am Mittwoch (19.15, Eizmoos), wenn der SC Cham die U 21 des FC Basel empfängt.