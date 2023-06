Fussball Drei Brüder, drei entscheidende Niederlagen: Das unfassbar unglückliche Wochenende der Espositos Ex-FCB-Spieler Sebastiano Esposito und seine Brüder Salvatore und Francesco haben am Wochenende alle richtungsweisenden Spiele verloren.

Salvatore (links) ist mit 22 Jahren der älteste Esposito-Bruder. Er spielt als Mittelfeldspieler für Spezia Calcio in der Serie A. Sebastiano (Mitte, 20) ist in der Schweiz seit seinem einjährigen Gastspiel in Basel mit Schlagzeilen auf und neben dem Platz bekannt. Und Francesco (rechts, 17) spielt bereits im Nachwuchs von Inter Mailand.

Ein Wochenende wie das vergangene werden die drei Brüder allerdings noch nie erlebt haben. Für alle ging es sportlich um die Wurst und alle verloren sie das entscheidende Spiel. Salvatore stieg nach einem 1:3 in der Barrage der Serie A gegen Hellas Verona in die Serie B ab.

Sebastiano verpasste den Aufstieg in die Serie A mit Bari nach einer 0:1-Niederlage im Barrage-Rückspiel gegen Cagliari denkbar knapp. Ein Unentschieden hätte gereicht, und das 0:1 fiel in der 94. Minute, als Sebastiano längst ausgewechselt war.

Und Francesco verlor das U20-WM-Finale mit Italien gegen Uruguay. Der Stürmer wurde bei der 0:1-Niederlage Anfang der zweiten Halbzeit eingewechselt und stand auf dem Platz, als Uruguay in der 86. Minute das entscheidende Tor zum Titel schoss.

Schlimmer kann es sportlich für die Familie Esposito kaum kommen.