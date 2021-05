Fussball Einzug in den Cupfinal: Die FCL-Frauen schaffen den Coup Irina Pando erzielt in Basel den goldenen Treffer: Die Luzernerinnen stehen nach dem 1:0 im Cupfinal gegen den FC Zürich.

Jubel bei den FCL-Frauen: Die Cupsensation ist geschafft! Georgios Kefalas/ Keystone (Basel, 5. Mai 2021)

Das Ende naht, die Hektik nimmt zu, und Flavia von Känel macht sich bemerkbar. Die Luzerner Verteidigerin klatscht und schreit, sie treibt ihre Kolleginnen noch einmal an. 1:0 führt der FCL in diesem Cup-Halbfinal gegen Basel, nach der gelb-roten Karte gegen Michèle Schnider ist er dezimiert. In der Nachspielzeit droht grosse Gefahr, aber Lea van Weezenbeek im Luzerner Tor erweist sich ein weiteres Mal als starker Rückhalt.

Dann ist Schluss – und auf dem Feld tanzen die Luzernerinnen. Ihr Trainer Glenn Meier tut sich schwer, mit passenden Worten zu kommentieren, was eben geschehen ist. «Wahnsinn», sagt er, «einfach nur Wahnsinn.» Es ist ein Coup, für ihn gar «eine kleine Sensation», die sein Team geschafft hat: Einen Tag nach den Männern ziehen auch die Frauen des FCL in den Cupfinal ein. Am 5. Juni treffen sie um 18 Uhr im Letzigrund auf den FC Zürich.

Der gelassene Trainer und die Nervenstärke des Teams

Im Vorfeld der Partie bemüht sich Meier darum, Lockerheit auszustrahlen, die sich auf seine Spielerinnen übertragen soll. «Dieses schöne Ereignis geniessen», das ist seine Devise, das soll auch die der Equipe sein: «Zu grosse Anspannung kann zu einer Verkrampfung führen. Und das wäre für diese Aufgabe sicher nicht hilfreich.»

Immerhin kann der Trainer, der Ende Saison aufhört, auf lange Motivationsreden gut verzichten: «Allen ist bewusst, welch grosse Chance sich bietet. Und so gut der Gegner auch ist: Mit dem Spirit, der bei uns herrscht, lassen sich einige Defizite in einem einzigen Match wettmachen. Und wenn wir an die Leistungsgrenze gehen, brauchen wir uns nie einen Vorwurf zu machen – wie immer das Spiel auch ausgeht.»

Bis gestern begegneten die Baslerinnen dem FCL dreimal schon in der Meisterschaft. Ihre Bilanz: zwei Siege, ein Remis. Allein das erklärt ihre Favoritenrolle im Cup-Halbfinal, der zwar fernab des St. Jakob-Parks auf beschaulicher Bühne stattfindet, dafür präsentiert sich das Terrain auf dem FCB-Campus in einem hervorragenden Zustand.

Basels Kristina Sundov (links) im Zweikampf gegen Luzerns Chantal Wyser. Georgios Kefalas/ Keystone

Wenig überraschend geben die Einheimischen früh den Takt an. Aber sie treffen auf einen Widersacher, der sich zu wehren weiss. Der mit Leidenschaft die Zweikämpfe bestreitet und dank guter Organisation kaum eine gefährliche Aktion im eigenen Strafraum zulässt. Anders formuliert: Die Luzernerinnen treten ganz nach den Vorstellungen ihres Trainers auf.

Aber sie verteidigen vor den Augen von Nationalcoach Nils Nielsen nicht nur mit Beharrlichkeit, sondern wagen sich auch in die Offensive. Nicht etwa zaghaft, sondern durchaus zielstrebig, wenn sich einmal die Möglichkeit bietet. Nach 27 Minuten ist das der Fall, als zwei Nationalspielerinnen mit einer Co-Produktion glänzen: Svenja Fölmli lanciert Pando mit einem Pass in die Tiefe, der Captain erledigt den Rest mit Nervenstärke. Die 25-Jährige bringt den FCL in Führung – und den FCB unter Druck. Dass es bis zur Pause bei diesem einen Tor bleibt, hat seine Richtigkeit und ist der Lohn für einen solidarischen Auftritt.

Viel Pech für die Luzernerin Michèle Schnider: Sie sieht die gelb-rote Karte und muss im Final von draussen zuschauen. Georgios Kefalas/ Keystone

Bei herbstlich anmutendem Wetter und verhältnismässig stimmungsvollem Rahmen fahren die Luzernerinnen in der zweiten Halbzeit in gleichem Stil fort. Sie gestehen dem Gegner weiterhin wenig zu und lassen sich auch nicht aus dem Konzept bringen, als sie noch zu zehnt auf dem Platz stehen. Beeindruckend ist der Kampfgeist, spürbar die Lust auf den Cupfinal. Die Nachspielzeit kostet Nerven, aber sie wird erfolgreich gemeistert. Meier geht in die Knie, ungläubig schaut er zu, wie die Spielerinnen jubeln, dann sagt er: «Dieses Szenario habe ich mir so sehr gewünscht.» Am 5. Juni wird er den FCL zum letzten Mal betreuen. (peb.)